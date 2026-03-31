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黃友興提案 擬禁售塑膠彩帶、過度照明

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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在近日舉行的紐約市議會例會，皇后區市議員黃友興提出四項提案，聚焦保護環境並提升社...
在近日舉行的紐約市議會例會，皇后區市議員黃友興提出四項提案，聚焦保護環境並提升社區的生活品質。(黃友興提供)

在近日舉行的紐約市議會例會，皇后區市議員黃友興在上任後首次提出四項提案，聚焦保護環境並提升社區的生活品質。

其中，第803號提案擬禁止販售及分發包括帶有金屬塗層的塑膠彩帶(plastic confetti)。塑膠彩帶不可生物分解，在環境中長期存在，汙染街道並堵塞排水系統。提案若通過，將於2026年12月31日生效，若第四次違反規定或之後的任何一次，將處以350元民事罰款。

第804號提案則限制住宅區進行過度的室外照明，規定超過3000流明燈具須加裝遮光裝置，以減少光害及鄰里騷擾。違規者將被處以50元民事罰款。

第805號提案則旨在在受高溫影響最嚴重的社區休閒空間，實施新型地面材質，以降低周圍溫度並提升舒適度。提案若通過，市政有關部門將進行研究並啟動試點計畫，並需於2029年10月1日前，向市長曼達尼(Zohran Mamdani)及市議長梅寧(Julie Menin)提交結果並公開線上資訊。

第806號提案擬設立新的野生動物管理諮詢委員會(Wildlife Management Advisory Board)，以制定全市野生動物管理計畫，同時保障公共安全。該委員會將分析相關議題，提出人道對待動物的政策建議。

黃友興所代表的選區包括華人聚居的皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)、雷哥公園(Rego Park)、以及馬斯佩(Maspeth)、瑞吉屋(Ridgewood)等。他表示，未來將持續以務實、常識導向的立法方式，解決社區關切，「我很自豪提出第一批專注提升社區生活品質的提案，這只是開始」。

4月1日，市議會公園及康樂委員會(the Committee on Parks and Recreation)將審議第805及806提案，環境保護與水岸委員會(Committee on Environmental Protections and Waterfronts)將審議第804提案。通過委員會審議後，提案將進一步提交全體議會表決。

皇后區 曼達尼

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