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市府員工福利 首推免費托兒、大學獎學金

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市長曼達尼(左一)宣布兩項員工福利政策，透過托育計畫與獎學金項目，減輕公務員...
紐約市長曼達尼(左一)宣布兩項員工福利政策，透過托育計畫與獎學金項目，減輕公務員家庭生活壓力，並強化市府人才的職涯發展。(圖片取自市長辦公室官網)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)30日宣布兩項員工福利政策，希望透過全市首個「公務員免費托育計畫」以及首設的「本科獎學金計畫」，減輕公務員家庭生活壓力，並強化市府人才的職涯發展。

據悉，這項全市首個針對市府員工的免費托育試點計畫，將開放給全體市行政服務局(DCAS)員工，以及在曼哈頓下城中央街一號丁勤時市政大樓(David N. Dinkins Municipal Building)辦公的所有市府雇員申請。該計畫將於4月30日開放申請，預計每年可為參與家庭節省超過2萬元的開支。

丁勤時市政大樓為全球最大的政府辦公室建築之一，容納了10多個局處、逾2000名員工。而托育中心將設於該大樓北塔地面層，占地4000平方呎；預計今年秋季完工並投入營運。屆時將招收約40名6周至3歲大的幼童，服務時間為每周五個工作日上午8時至下午6時，且全年無休。

儘管曼達尼及多名官員強調，設立公務員托育計畫將有助於市府留住人才，讓公務員能兼顧職涯發展與家庭生活；但也有批評者指出，預計招收40人的名額實在過少，是曼達尼政府急於立政績、卻「雷聲大雨點小」的又一例證。

在教育福利方面，市府亦宣布啟動「本科獎學金計畫」，將實施逾60年的研究生獎學金傳統首次延伸至副學士與學士學位。

此計畫由合作大學直接提供學費減免。首批參與的10所院校包括哥倫比亞大學通識教育學院(Columbia University School of General Studies)、紐約市大勞工與都市研究學院(CUNY School of Labor and Urban Studies)及復敦大學(Fordham University)等。市府預計未來將有更多學校加入，目前已參與「研究生獎學金」的院校則超過30所。

即日起，全職市府雇員均可申請資助。本科獎學金的申請時間為3月30日至4月27日，適用於今年秋季入學的學生；研究生獎學金則預計於9月中旬開放申請。市府雇員需透過所屬局處提交申請，並符合目標院校的入學要求。

曼達尼

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