史島民代抗議興建遊民所 周六號召民眾前進南灘

史泰登島多名民選官員與社區領袖宣布，將於4月4日上午11時30分於島上南灘舉行集會，反對該處欲興建的遊民所工程。(谷歌街景圖)

史泰登島多名民選官員與社區領袖宣布，將於4月4日(周六)上午11時30分於島上南灘舉行集會，反對該處欲興建的遊民所工程。

自去年3月起便傳出，市府欲在Arthur Kill Road 4934號興建一處160床位的遊民所，並在明年中啟用。而反對此事的市議員莫拉諾(Frank Morano)、國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員蘭札(Andrew J. Lanza)、州眾議員瑞利(Michael Reilly)與譚杜喜(Michael Tannousis)等人，則是欲藉由集會抗議。

主辦方表示，集會將號召居民、社區領袖與民選官員共同發聲，關注該遊民所選址及審批過程所引發的爭議。莫拉諾指出，此次行動旨在傳達「史泰登島居民不應被忽視」的訊息，呼籲關心社區發展的民眾踴躍參與，表達立場。

多名官員亦在聲明中對計畫提出質疑。瑪麗奧表示，史泰登島不應被當作承接城市問題的傾倒地，強調支持解決遊民問題的長遠政策，但反對在缺乏社區參與下倉促設置大型收容設施。

州眾議員瑞利則指出，該選址公共交通條件不足，周邊亦缺乏必要的醫療與配套服務，恐難以提供收容者適當支持。他重申，市府在推動相關計畫前，應依紐約州 法律舉行公開聽證並確保資訊透明。譚杜喜亦表示，社區不應被迫承擔未經諮詢的政策決定，並質疑在交通不便地區設置收容所，將對居民與收容者雙方造成不利影響，呼籲當局重新評估選址。

史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)則指出，該項計畫規模與周邊社區性質不符，加上交通與支援服務不足，恐影響收容者重建生活的機會，亦可能衝擊Charleston及鄰近社區的生活品質。他呼籲市長及社會服務部門重新檢討方案，並與地方民選官員合作，尋找更適合的地點，以回應無家可歸者的實際需求。

此案早在去年曝光時即引發關注，地產開發商Sandhu Group原計畫於該地興建旅館，但該公司過去曾在紐約市多地將旗下旅館出租作為遊民所，引發社區反彈，包括里奇蒙港(Port Richmond)與特拉維斯(Travis)等地均曾出現抗議聲浪。此外，此開發商同為布碌崙(布魯克林)86街引發爭議的項目業主。