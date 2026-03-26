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劉醇逸攜手愛迪生電力 3/31協助民眾解決電費帳單問題

記者高雲兒╱紐約即時報導
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紐約州參議員劉醇逸將聯合愛迪生電力公司於31日(周二)在皇后區貝賽舉辦一對一客戶服務活動。(主辦方提供)
紐約州參議員劉醇逸將聯合愛迪生電力公司於31日(周二)在皇后區貝賽舉辦一對一客戶服務活動。(主辦方提供)

為協助居民了解及解決電費帳單相關問題，紐約州參議員劉醇逸將聯合愛迪生電力公司(Con Edison)，於31日(周二)在皇后區貝賽舉辦一對一客戶服務活動，現場將有電力公司代表提供諮詢與協助。

此次「客戶服務日」主要針對電費帳單疑問與經濟援助需求。居民可攜帶帳單與身分證件到場，由工作人員協助審查帳單內容、解釋費用結構，並處理可能存在的錯誤或差異。同時，現場亦將有專門負責能源可負擔計畫(EEAP)的代表提供說明與申請協助，該計畫可為符合資格的低收入用戶提供電費減免，幫助減輕長期用電負擔。

主辦方提醒，活動採預約制，民眾需提前登記https://tinyurl.com/upbvxbh7並獲得確認後方可參加。主辦單位建議，參加者務必攜帶近期電費帳單及有效身分證件，以便現場辦理相關服務。

活動將於31日(周二)上午11時至下午2時，在貝賽聯合循道會，38-20 Bell Blvd., Bayside舉行。如需進一步資訊，可致電718-765-6675或電郵[email protected]查詢。

紐約州 參議員

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