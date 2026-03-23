金兌錫攜力行中心 小商業講座輔導業者
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紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)與非營利組織力行社區商業服務中心(Rise Now Inc.)近日宣布，將於法拉盛舉辦三場「商業卓越工作坊」，協助小商家與創業者掌握財務管理、稅務申報及審計應對等關鍵知識。
主辦單位表示，三場講座分別為：3月27日(周五)下午2時至4時舉行的「企業架構與財務管理基礎」、3月28日(周六)下午2時至4時的「小商業稅務責任與合規」，以及4月18日(周六)的「國稅局與州審計應對」，該場次時間待定。內容涵蓋企業經營基礎、財務規畫、法律與稅務規範等，協助業者建立長期經營能力。
此次活動由力行中心旗下「小商業財務支援與資源中心」(The Hub)主辦，該中心提供一站式服務，協助小企業解決經營問題、對接政府資源，並提供就業與融資相關資訊。
力行中心總裁瞿遠義(Chris Kui)表示，希望回應法拉盛地區小商家的實際需求，提供有效幫助，並將紐約經驗與全國其他社區分享。
活動也獲得紐約州眾議員李羅莎(Nily Rozic)與亞太裔社區發展全國聯盟(National Coalition for Asian Pacific American Community Development, CAPACD)支持。
上課地點為法拉盛羅斯福大道142-10B；諮詢電話(347)778-0988。
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