莊文怡致函曼達尼 提議班森賀86街改建可負擔房

莊文怡近期致函給曼達尼市府，希望將86街收容所建案改成可負擔房屋項目。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡，近期以書面形式致函給市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和其市政團隊，提議與其在班森賀86街2501號建遊民所，應改建可負擔房屋，不僅帶來更多的房源、也能獲得當地居民的支持。

莊文怡指出，86街選址處於黃金開發地段，緊鄰學校和社區設施，若拿來開發可負擔房屋項目，將是一個絕佳的地址；此前市政團隊已通知莊文怡辦公室，表示將於2027年7月啟動並開放收容所，然而目前市府還未與任何服務提供商簽署合同。

莊文怡表示想針對這一空檔採取行動，她希望曼達尼市府能在正式動工或啟動合同招標程序前，與社區再一次協商，共同探討改建成可負擔住房的可行性；她在信函中強調其選區居民對可負擔房源的迫切需求，「超過55%的家庭面臨房租負擔過重的問題，且其中33%家庭更是面臨嚴重的房租負擔。」

她接著表示，自己的選區在2024年僅新增134套住房單位，遠低於全市740套的平均水平，「據非營利組織New York Housing Conference(NYHC)公布的排名，我的選區被列為全市住房負擔能力倒數第三的選區」；且在過去幾年中，該選區甚至沒有新建過一個完整的可負擔住房項目，「眼下我們就有一個絕佳的契機，有望讓我的選區向著這一個目標邁出一步，我請求曼達尼能與我們並肩努力促成此事。」

據悉，莊文怡已多次向曼達尼的團隊傳遞此信息，但目前對方未有人願意抽出時間與社區對話；莊文怡希望曼達尼可信守增加紐約市 可負擔房源的承諾，並尊重社區的意願，同時邀請他參與28日(周六)於選址前舉行的集會，直接與社區對話。

最後，莊文怡呼籲居民持續向市府傳達心聲，可致函給市長，地址為City Hall, New York, NY 10007，或瀏覽nyc.gov/mayors-office/contact-the-mayor發送在線留言；截至當前，曼達尼市府尚未就此作出回應。