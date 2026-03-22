我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本外相：自衛隊可能在美伊停戰後到荷莫茲海峽掃雷

ChatGPT多角化財源 美國免費版與Go版將顯示廣告

莊文怡致函曼達尼 提議班森賀86街改建可負擔房

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莊文怡近期致函給曼達尼市府，希望將86街收容所建案改成可負擔房屋項目。(本報檔案照)
莊文怡近期致函給曼達尼市府，希望將86街收容所建案改成可負擔房屋項目。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡，近期以書面形式致函給市長曼達尼(Zohran Mamdani)和其市政團隊，提議與其在班森賀86街2501號建遊民所，應改建可負擔房屋，不僅帶來更多的房源、也能獲得當地居民的支持。

莊文怡指出，86街選址處於黃金開發地段，緊鄰學校和社區設施，若拿來開發可負擔房屋項目，將是一個絕佳的地址；此前市政團隊已通知莊文怡辦公室，表示將於2027年7月啟動並開放收容所，然而目前市府還未與任何服務提供商簽署合同。

莊文怡表示想針對這一空檔採取行動，她希望曼達尼市府能在正式動工或啟動合同招標程序前，與社區再一次協商，共同探討改建成可負擔住房的可行性；她在信函中強調其選區居民對可負擔房源的迫切需求，「超過55%的家庭面臨房租負擔過重的問題，且其中33%家庭更是面臨嚴重的房租負擔。」

她接著表示，自己的選區在2024年僅新增134套住房單位，遠低於全市740套的平均水平，「據非營利組織New York Housing Conference(NYHC)公布的排名，我的選區被列為全市住房負擔能力倒數第三的選區」；且在過去幾年中，該選區甚至沒有新建過一個完整的可負擔住房項目，「眼下我們就有一個絕佳的契機，有望讓我的選區向著這一個目標邁出一步，我請求曼達尼能與我們並肩努力促成此事。」

據悉，莊文怡已多次向曼達尼的團隊傳遞此信息，但目前對方未有人願意抽出時間與社區對話；莊文怡希望曼達尼可信守增加紐約市可負擔房源的承諾，並尊重社區的意願，同時邀請他參與28日(周六)於選址前舉行的集會，直接與社區對話。

最後，莊文怡呼籲居民持續向市府傳達心聲，可致函給市長，地址為City Hall, New York, NY 10007，或瀏覽nyc.gov/mayors-office/contact-the-mayor發送在線留言；截至當前，曼達尼市府尚未就此作出回應。

布碌崙 紐約市 曼達尼

上一則

曼達尼任命 韓裔預算專家李真掌市財政局

下一則

民代促市府撥4600萬 修補路面坑洞
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙共和黨民代 批86街遊民所建案黑箱作業

布碌崙共和黨民代 批86街遊民所建案黑箱作業
曼達尼警務改革拉開帷幕 簽行政令設社區安全辦公室

曼達尼警務改革拉開帷幕 簽行政令設社區安全辦公室
「突破1%」 莊文怡籲增撥長者服務預算

「突破1%」 莊文怡籲增撥長者服務預算
鼓勵後院增建迷你屋 紐約市府貸款支援

鼓勵後院增建迷你屋 紐約市府貸款支援

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場