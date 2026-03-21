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紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

記者顏潔恩╱紐約報導
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紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)。(美聯社)
紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)。(美聯社)

紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)四年級華裔學生尤家業(Jiaye You)，於上周在紐約市出席例行移民聽證會後，遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕，目前被關押在路易斯安那州瓊斯伯勒(Jonesboro)的傑克遜教區監獄(Jackson Parish Correctional Center)中，拘留原因不明。

據悉，尤家業於18日凌晨2時從新澤西州的一處ICE拘留設施致電給父母，告知他即將被轉移至路易斯安那州；當日中午11時，他便抵達該設施，釋放日期未定。

尤的父親在給電視新聞網「The Spectrum」的電子郵件中表示，「此刻我們感到無助、焦慮且極度擔憂」。

在他被逮捕前夕的周一，尤還正在寫畢業論文、並在課堂上做他的畢業展創作；他的藝術科教授Matt Kenyon在得知他被拘捕的消息後，在GoFundMe建立頁面，為他募款，目前已籌得2萬4000餘元，用於支付他的緊急法律費用，其中包括約1萬5000元的保釋聽證會與移民案費用，以及約3萬元的保釋金。

過去一年，在川普政府強力打擊移民的政策下，ICE在例行聽證會後拘留了數十名移民，以增加遣返人數；蒙面的ICE人員經常在法院內等待，將移民拘捕並安置在臨時且擁擠的拘留室，之後再轉送至拘留中心。

紐約市已成為這種執法方式的主要地點之一，導致數百名抗議者與ICE之間發生激烈衝突。

Matt Kenyon透露，周一與尤談話時，他便對即將到來的聽證會感到擔憂。Matt Kenyon說，「你在新聞中聽說過這些事，但當它發生在你的學生身上時，感覺完全不同」；他接著說道，「這真的非常艱難，他是一個很堅強的孩子」。

校方表示，他們與尤的家人及私人律師保持聯繫，將會提供適當且即時的協助，並表示希望此事能盡快解決，讓尤能回到學校完成學業；尤為該校美術系學生，2022年秋季入學，他此前就讀於紐約皇后區高中的語言研究系。

該校本科生學生會主席Aisha Adam稱此事「令人非常難過」，並表示將與校方聯繫，探討可以提供哪些幫助。尤的律師Kaihsuan Ai則婉拒置評。

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