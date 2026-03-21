「紅點心桌」進MoMA 呈現皇后區亞裔女性按摩勞工處境

MoMA PS1展出裝置作品「Touch the Heart」，由亞裔按摩與性工作者組織Red Canary Song策劃，透過點心桌與日常物件，呈現皇后區移民女性的工作與生活處境。(取材自展方官網)

位於皇后區長島市 的當代藝術空間MoMA PS1近期展出裝置作品「Touch the Heart」，由亞裔按摩與性工作者組織Red Canary Song策畫，透過點心桌與日常物件，呈現皇后區移民 女性的工作與生活處境。

展場中擺放圓桌、茶具、點心與筆記等物件，重現成員平時聚會的場景。策展方表示，這些看似日常的用餐與聊天時刻，實際上也是資訊交換與彼此支持的空間，包括分享租屋、法律資源與工作安全等訊息。

Red Canary Song成立於2018年前後，背景與2017年皇后區法拉盛 一名華裔按摩店女工楊爽(Yang Song)在警方執法行動中墜樓身亡事件有關。該事件引發亞裔社群對警察執法與性工作者處境的關注，促使相關工作者與倡議者組織起來，提供翻譯、法律與情緒支持。

團體成員多來自皇后區，包括法拉盛、艾姆赫斯特(Elmhurst)與可樂娜(Corona)等地。策展說明指出，這些移民女性多在服務業或按摩業工作，生活空間與工作環境往往重疊，日常聚會也成為重要的互助網路。

「Touch the Heart」一名除有「觸動人心」之意，也呼應粵語「點心」的文化語境。策展人表示，展覽希望觀眾理解，所謂「減害」(harm reduction)不僅是政策概念，也存在於日常互助之中。

此次展覽將原本多在私人空間進行的聚會形式帶入美術館，讓更多觀眾接觸到亞裔移民勞工的經驗。策展方指出，這些故事過去較少被主流文化機構呈現，多數僅在執法或案件報導中被提及，透過藝術形式呈現，也讓外界得以從不同角度理解相關議題，包括移民勞動條件、語言障礙與社區支持網絡等。