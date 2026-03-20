紐約生存手冊／延長線與電暖器使用不當 易釀火災

延長線與電暖器的不當使用，是住宅中常見的火災隱患之一。紐約市消防局提醒民眾注意用火用電安全。(本報檔案照)

皇后區 法拉盛艾利大道(Avery Ave)日前發生奪命火災，造成四死多傷，儘管事故原因仍在調查中，但火災現場發現的不少延長線引起消防專家關注。專家指出，延長線與電暖器的不當使用，是住宅中常見的火災隱患之一，尤其在老舊建築或多人共用空間中，更容易因用電負荷過大而帶來危險。

在冬季氣溫較低時，不少民眾會使用電暖器補充取暖，但電暖器本身功率較高，若使用不當，容易導致電線過熱甚至起火。消防機構建議，電暖器應直接插入牆壁插座，避免使用延長線或插線板，以降低過載風險。同時，電暖器周圍應保持至少三英尺的距離，遠離紙張、衣物、窗簾及地毯等易燃物品，並避免放置於人員頻繁走動的位置，以防傾倒。離開房間時，應隨手關閉電源，切勿在無人看管的情況下長時間運作。

延長線方面，專家提醒，其本質上僅為臨時用電工具，不應長期作為固定電力來源使用。若一個空間長期依賴多條延長線供電，通常代表插座數量不足，存在潛在安全隱患。使用延長線時，應避免同時連接多個高功率電器，也不可將延長線穿過門縫、牆壁或地板，因為散熱受阻可能導致過熱。延長線亦不應接觸水源，若出現老化、破損或使用時發熱等情況，應立即停止使用並更換。

消防專家也指出，一些常見用電習慣容易被忽視，例如將多個插線板相互串接、將電暖器與其他電器共用同一插座，或使用不符合功率標準的延長線等，均可能增加火災風險。此外，三孔插頭不應強行插入兩孔插座，也不可拆除接地端以勉強使用，否則可能導致觸電或短路。

消防人員提醒，冬季取暖應優先使用建築原有的供暖系統，如需使用電暖器，應選擇具備安全認證的產品，並嚴格按照說明操作。此次火災雖仍有待最終調查結果確認，但相關用電安全問題再次為社區敲響警鐘。專家呼籲，民眾在日常生活中應提高警覺，特別是在用電密集的環境下，留意潛在風險，避免因一時疏忽而釀成嚴重後果。