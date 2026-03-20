皇后學院獲聯邦資助 培訓師資

皇后學院宣布，其GLOBE NY Metro計畫近期獲得聯邦100多萬元的新一輪資助。(皇后學院提供)

皇后學院19日宣布，該學院近期獲得超過103萬元的聯邦資助，將用於培訓紐約市 和長島納蘇郡小學和中學的近200名教師，並加強其學校的科學、技術、工程與數學(STEM)教育。皇后學院的幼兒園至初中(K-12)GLOBE NY Metro計畫是一項國際性的教育項目，旨在為幼兒園至初中學生及公眾提供參與科學過程與數據收集的機會。

據悉，GLOBE NY Metro項目由美國國家航空航天局(NASA)贊助，並獲得國家科學基金會、國家海洋與大氣管理局的支持，並由國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)爭取獲得。

在此新的聯邦資助計畫下，GLOBE NY Metro將於紐約市教育局合作，於2026年夏末舉辦九個為期三天的認證工作坊，面向100名小學教師和80名中學教師，並優先安排紐約市27、28、29學區和長島納蘇郡Sewanhaka、Lawrence和Valley Stream學區的教師參加；若名額未滿，則將向其他教師開放。

參與工作坊的小學教師將獲得七本由NASA開發的GLOBE故事書，內容涵蓋天氣、氣候和地球運作，中學教師則可獲基礎實驗室設備，用於在學校開展學生科研項目，並配備可供整個班級參與研究的課堂設備，包括紅外測溫儀、烘乾箱、採水工具和試劑盒等。

其他項目內容包括，為高中生開設為期三天的研究導向選修課程、為重點學區家長和學生辦四次半天的社區科學工作坊、以及60天在校支持；教師還可獲得課程指導、示範課程、近距離指導及技術支持等，參與的教師和學生還將受邀在5月於紐約科學館舉辦的STEM職業博覽會上發表成果。

皇后學院校長吳華揚表示，感謝米克斯的大力支持，並認可皇后學院在大紐約地區師資教育中不可或缺的作用，「這筆資金將增強GLOBE NY Metro項目提供的實踐科學機會，我們為能夠給教師和學生提供這些機會而深感自豪。」

紐約市自推出小班制法案以來，因師資不足無法達標而備感壓力，不少民意代表也建議市府將達成的目標期限推遲至二到四年，讓學校有很多的緩衝時間；GLOBE NY Metro計畫無疑為部分教師提供寶貴的專業培訓與資源支持，並能稍微緩解師資壓力。