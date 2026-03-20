亞裔共和黨王紹權等3人 宣布參選

宣布參選第16選區州參議員的王紹權表示，近年不少居民對政府政策及社區現況感到不滿，因此決定參選，希望透過州層級立法改善民生。(王紹權提供)

三名亞裔共和黨 人士近日宣布參與2026年紐約州級選舉，包括醫師王紹權、警官白正熩(Kenneth Paek)，以及現任州參議員陳學理，分別競逐州參議員及州眾議員席位。三人目前均已展開基層連署與選民接觸活動。

宣布參選第16選區州參議員、挑戰劉醇逸的王紹權表示，他1984年14歲時隨父親自台灣移民來美，在皇后區法拉盛行醫並服務社區已超過26年，長期關注社區發展與民生議題。他指出，近年不少居民對政府政策及社區現況感到不滿，因此決定參選，希望透過州層級立法改善民生。

在政見方面，王紹權對於在花旗球場(Citi Field)停車場興建賭場的提案表示反對，認為相關計畫可能對個人、家庭及社區帶來負面影響，並對周邊交通、安全及房地產市場造成壓力。他表示，部分中產階級家庭對賭場設置持反對意見，相關訴求未獲充分回應。此外，他提到，一些來自不同政治體制背景的移民，對政策方向亦有不同看法。

競選第25選區州眾議員的白正熩表示，目前紐約市仍存在犯罪與仇恨犯罪問題，部分案件未被充分呈現，特別涉及亞裔與猶太裔社群。他同時對免保釋金制度提出質疑，認為相關政策對執法與社區安全帶來挑戰。

在整體政策主張上，兩人均提及關注生活成本與稅負問題，指出物價上漲壓力下，居民對地價稅及公共費用負擔有所關切，並呼籲政府將更多資源投入教育及公共安全。

此外，現任州參議員陳學理宣布將在第17選區競選連任。他過去任內關注包括遊民收容所選址、教育資源及社區安全等議題，並曾在州參議會就相關政策發言。

根據紐約州選舉程序，參與2026年選舉的候選人連署提名期為2月24日至4月2日。參選者須在所屬選區內取得本黨登記選民至少5%的簽名支持，經選舉機構確認後，才可成為政黨提名候選人並列入選票。