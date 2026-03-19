曼哈頓可租房源連2年減少 租金中位數漲至4700元

曼哈頓可供出租的公寓庫存連續24個月同比減少，專業人士預測租金上漲的趨勢短期內將難以扭轉。(記者許君達╱攝影)

房產資訊公司StreetEasy發布的最新市場報告顯示，截至今年2月，曼哈頓 的可租房源數量連續24個月下降。而供給的緊縮也導致租金 價格的進一步上漲。

根據報告公布的數據，曼哈頓2月有待租公寓1萬1670套，較去年同期減少3.5%。而在整個紐約市 ，房源總數的減少幅度更達到5.5%。與此同時，曼哈頓2月的租金中位數升至每月4700元，同比上漲6.9%，紐約全市的租金中位數則達到3950元，同比上漲8.2%。

在曼哈頓，大戶型公寓的供給不足情況尤為明顯。數據顯示，與新冠疫情爆發前的2019年相比，曼哈頓2025年可租的統艙(studio)和一房公寓減少月20%、兩房公寓減少31%，而三房及以上的公寓市場供給量則減少了51.5%。與供給減少相伴隨的是需求的暴增。

據統計，2025年兩房公寓的詢價量較2019年增加了91%，而三房及以上公寓的詢價量更是增加了144%。2026年2月，曼哈頓兩房公寓租金中位數為4430元，同比增長10.9%，三房公寓中位數則達到4995元，同比增長11%。

StreetEasy分析師認為，長期的供小於求以及房屋庫存增量與市場需求之間的錯位是導致房價失控的主要原因。首先，從疫情結束的2022年起，很多企業開始要求員工回歸辦公室上班，使距離工作地點較近的曼哈頓地區租房需求持續增長，然而紐約市的新建住宅則多位於外區。

據統計，2025年全市新增1萬8618個住房單元，但曼哈頓僅有2575戶。此外，全市新增住宅單元中，有61%都是統艙或一房公寓，在曼哈頓，這一比率更是高達72%。然而在現實中，能承擔曼哈頓租金且擁有較強入住意願的家庭，多屬於擁有較高收入、對更大及更高端住房需求更大的階層。

根據上述數據和現象，專業人士普遍認為，紐約市、尤其是曼哈頓的租金漲勢很難在2026年內受到抑制，租金持續上漲將成為常態。

世報50周年