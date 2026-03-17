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蘋果50周年 大中央車站店辦特別音樂演出

記者范航瑜╱紐約報導
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執行長庫克(Tim Cook，左)與歌手兼製作人艾莉西亞凱斯(Alicia Keys，右)。(蘋果公司提供)
執行長庫克(Tim Cook，左)與歌手兼製作人艾莉西亞凱斯(Alicia Keys，右)。(蘋果公司提供)

蘋果公司(Apple)近日在紐約大中央車站(Grand Central)內的蘋果直營店Apple Grand Central舉辦特別音樂演出，啟動全球50周年慶祝活動。17次葛萊美獎得主歌手兼製作人艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)在車站的標誌性階梯上演唱多首經典歌曲，包括紐約的標誌性讚歌「Empire State of Mind」等熱門曲目，吸引數百名通勤者與遊客駐足觀看。蘋果執行長庫克(Tim Cook)親臨現場。

活動消息在前一天才曝光，由社群媒體上透露門店將因活動臨時關閉，讓這次演出增添了意外驚喜。除了庫克以外，硬體資深副總裁John Ternus、行銷資深副總裁Greg Joswiak以及零售資深副總裁Deirdre O'Brien皆到場參與。

此次活動是蘋果50周年系列慶祝中的首場，後續將在世界各地陸續舉行，展示人類創造力與創新精神。蘋果選擇中央車站作為開場地，是因該地為紐約最具標誌性的交通樞紐之一，每天通勤人流密集，且站內設有大型蘋果門店，常被用作品牌活動與產品展示場地。

Apple Grand Central於2011年12月9日開幕，門店面積約2萬3000平方呎，位於車站主大廳兩側的陽台位置，可俯瞰整個車站，每日約有70萬人經過，被認為是全球最繁忙、盈利最豐厚的蘋果門店之一。

早在2002年7月18日，蘋果就在蘇荷區(SoHo)開設了紐約第一家直營店，當時的店址原為郵局，改建後加入玻璃樓梯與展示劇場。此後，蘋果逐步在第五大道、中央車站、布碌崙(布魯克林)市中心等地標或文化社區布局門店，將零售空間與城市公共活動結合，包括完全在地底下的第五大道旗艦店、改建自銀行建築的上東區店。2016年，紐約市地標保護協會(New York City Landmarks Conservancy)表揚蘋果在保留歷史建築特色的同時，將現代設計與科技融入城市空間。

Apple Grand Central於2011年12月9日開幕，門店面積約2萬...
Apple Grand Central於2011年12月9日開幕，門店面積約2萬3千平方呎，位於車站主大廳兩側的陽台位置，可俯瞰整個車站，每日約有70萬人經過，被認為是全球最繁忙、盈利最豐厚的蘋果門店之一。(蘋果公司提供)

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