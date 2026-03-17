皇后區法拉盛江邦高中 新教學樓開工

皇后區法拉盛江邦高中(John Bowne High School)將興建一棟新的附屬教學樓，預計在2027至2028學年啟用。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 的江邦高中(John Bowne High School)正興建一棟新的附屬教學樓，以紓解校舍長期過度擁擠的問題。紐約市學校建設局(School Construction Authority, SCA)近日宣布工程已經動工，新建築將提供約630個學位，預計在2027至2028學年啟用。

根據SCA資料，目前江邦高中學生人數約2780人，校舍使用率已達設計容量的122%。新附屬樓落成後，可增加教室與教學空間，緩解教室不足與班級人數過多的情況。

新建附屬樓位於法拉盛Reeves大道146-50號，為一棟四層建築，總工程經費約4840萬元。建築內將設置20間普通教室、兩間特殊教育教室，以及醫療護理實驗室與烹飪教室等專業教學空間，同時也包含行政辦公室、學生及教職員衛生間等相關設施。

校方表示，新設施將強化學生的實務學習機會。例如，學校有名的城市農業(urban agriculture)課程，未來可與烹飪課程結合，學生能將校內農場種植的作物帶入廚藝教室進行料理與實作。

新建築也將採用環保設計，包括設置綠色屋頂，以提升能源效率並改善雨水管理。紐約市學校建設局總裁庫波塔(Nina Kubota)表示，新設施將為學生提供更現代化的學習環境，並服務社區多年。

市議員詹納羅(James Gennaro)也表示，該項目同時結合教育投資與綠色基礎設施，不僅改善學生學習環境，也有助提升社區整體環境品質。

SCA指出，未來幾年皇后區仍將持續增加學位，2026至2027學年，全區預計將新增約2600個學位，包括新建校舍、擴建工程與校舍改建計畫。