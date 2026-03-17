參選國會 韓裔朴永哲挑戰孟昭文 推連署與敲門拜訪

朴永哲致詞表示，皇后區是「世界之區」，匯聚來自全球各地的移民社區，也是美國移民故事最具代表性的地方。(記者高雲兒／攝影)

挑戰現任國會眾議員孟昭文 的韓裔前外交官朴永哲(Chuck Park)，日前在皇后區 森林小丘的麥當勞公園(MacDonald Park)舉行社區集會與志工動員活動，宣布啟動競選團隊的基層動員與敲門拜訪(canvassing)行動。活動現場聚集上百名志工與居民，以協助朴永哲取得參選所需的提名資格。

朴永哲表示，他出身移民家庭，父母於1980年代從南韓來美，最初在街頭販售衣物維生，每天清晨從木邊(Woodside)搭地鐵前往曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)擺攤，一天工作十多個小時，之後在傑克遜高地(Jackson Heights)經營小生意並撫養五名子女。他從移民小商販家庭成長，後來成為在前總統歐巴馬 政府任職的美國外交官，這段經歷正體現了移民家庭對美國機會的期待。

他說，「我的父母相信這個國家的承諾—無論你從哪裡來，只要努力工作，就能在這裡建立家庭與未來」。他鼓勵民眾相信自身力量並參與社區行動，並呼籲支持者透過連署、志工服務與投票等方式參與政治。

活動結束後，朴永哲表示，現場出現許多年輕人與年輕家庭，反映出不少居民對未來生活的焦慮。他說，自己在與社區居民交流時，經常聽到年輕父母談到房租、托兒費用與生活成本不斷上升的壓力，即使是兩名專業人士組成的家庭，也可能難以負擔基本開支。正是這些現實問題促使許多人更加關注政治，也促使他決定參選國會。

談到競選策略時，朴永哲表示，由於對手在資金方面有優勢，因此他的競選更加依賴基層動員與志工參與。若成功當選，希望推動醫療保健、托兒服務及移民制度改革，並為無證移民以及持學生簽證與工作簽證的人提供更清晰的合法居留途徑。

朴永哲收養了一名來自中國的女孩，她如今已成為家庭的一員。(記者高雲兒／攝影)

挑戰現任國會眾議員孟昭文的前外交官朴永哲(Chuck Park)，日前在皇后區森林小丘的麥當勞公園(MacDonald Park)舉行社區集會與志工動員活動。(記者高雲兒／攝影)