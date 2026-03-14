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曼達尼：最高遺產稅擬升至50%

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)正呼籲州府大幅下調紐約州遺產稅免稅門檻，從目前超過700萬元降至75萬元，降幅接近90%，同時將最高遺產稅率從16%提高至50%。(取自市長辦公室)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)正呼籲州府大幅下調紐約州遺產稅免稅門檻，從目前超過700萬元降至75萬元，降幅接近90%，同時將最高遺產稅率從16%提高至50%。(取自市長辦公室)

據彭博社13日報導，紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)正呼籲州府大幅下調紐約州遺產稅免稅門檻，從目前超過700萬元降至75萬元，降幅接近90%，同時將最高遺產稅率從16%提高至50%。

該提議出自曼達尼辦公室日前向州議員散發的一份備忘錄。備忘錄內容還包括近十項增加政府收入的方案，目前州議會正就州預算展開談判。曼達尼政府正面臨新財年市府預算缺口54億元，並嘗試尋求州議會協助籌措資金填補缺口。

據彭博社分析，該提案今年通過的可能性不高。州議會及州長霍楚(Kathy Hochul)在各自的預算計畫中均未納入該提議。盡管如此，參、眾兩議會的預算建議中都贊成提高所得稅及企業稅。據市主計長李文(Mark Levine)估算，未來四個財年，紐約市預計將出現至少280億元赤字。

曼達尼支持的這項變動影響重大。目前紐約州已是全美十多個在聯邦遺產稅之外，另徵州級遺產稅的州之一。若該提案實施，紐約州的遺產稅免稅門檻將成為全美最低。美國多數州並不對遺產課稅，但在徵收遺產稅的州之中，免稅額差異巨大。據Tax Foundation資料，俄勒岡州免稅額為100萬元，而康乃狄克州接近1400萬元。紐約市最富有居民所繳納的所得稅率已屬全美最高之一，年收入達2500萬元以上者的綜合稅率可達14.8%。

根據經濟學家莫雷蒂(Enrico Moretti)與威爾森(Daniel Wilson)在2023年的研究，在所得稅同樣較高的地區，遺產稅可能產生反效果。該研究分析各州數據後發現，高額遺產稅可能促使富裕納稅人搬離；而在稅率較低的州，遺產稅在增加收入方面反而更有效。莫雷蒂當時表示：「一個地方可以在所得稅上採取進步稅制，或在遺產稅上採取進步稅制，但如果兩者同時採行，結果可能適得其反。」

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