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法拉盛玉蘭花園啟用 過渡性住房 供暫住

記者戴慈慧╱紐約報導
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玉蘭花園13日在皇后區法拉盛舉行開幕剪綵儀式，亞洲人平等會(AAFE)、Urban Resource Institute(URI)及多位民選官員與社區代表出席活動並合影。(記者戴慈慧╱攝影)
玉蘭花園13日在皇后區法拉盛舉行開幕剪綵儀式，亞洲人平等會(AAFE)、Urban Resource Institute(URI)及多位民選官員與社區代表出席活動並合影。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市首座提供亞洲語言服務並結合文化需求設計的過渡性住房玉蘭花園(Magnolia Gardens)13日在皇后區法拉盛舉行剪綵儀式並啟用。

該設施由亞洲人平等會(AAFE)與Urban Resource Institute(URI)共同開發，是法拉盛首個同類型過渡住房項目。位於法拉盛大學點39-03號的玉蘭花園共有90個公寓單位，主要為面臨住房不穩定的有子女家庭提供暫時居所，同時提供多項社會服務，協助家庭過渡到永久住房。

AAFE表示，該機構設立亞洲語言導航服務計畫，並成立「住房服務協作網路」(Housing Services Collaborative)，與多家法拉盛社區非營利組織合作，協助有需要的家庭申請並獲得相關住房服務。URI則負責為住戶提供社會服務與個案管理。

玉蘭花園有多語言工作人員全天候提供支援服務，包括住房申請協助、就業準備培訓、財務輔導以及心理健康服務等，協助家庭逐步走向穩定生活。

AAFE行政總監俞思亮表示，玉蘭花園是對紐約市住房危機的一種回應，也反映社區對高品質過渡性住房的需求。他指出，AAFE兩年前推出亞洲語言導航服務，提供中文與韓文支援，確保有子女的家庭能公平獲得住房資源。

玉蘭花園建築為7層樓，共90個家庭單位，每戶均配備完整廚房與浴室。設計採用被動式建築(Passive House)標準，以提高能源效率並減少碳排放，同時設有綠色屋頂及節能系統。

申請入住玉蘭花園的家庭須至少有一名21歲以下子女。住房安排將優先考慮曾居住於皇后區第七社區委員會轄區或子女就讀該區學校的家庭。

家庭需前往位於布朗士的PATH(Prevention Assistance and Temporary Housing)申請中心提出申請。AAFE將協助家庭準備文件、提供交通協助，並陪同完成申請程序。

為加強與社區溝通，玉蘭花園今年春季也將成立社區諮詢委員會(Community Advisory Board)，由法拉盛社區代表組成，提供營運與安全方面的建議。

AAFE、URI與多位社區團體與民選代表齊為玉蘭花園剪綵。(記者戴慈慧╱攝影)
AAFE、URI與多位社區團體與民選代表齊為玉蘭花園剪綵。(記者戴慈慧╱攝影)

玉蘭花園家庭單位內部一景，配備全新廚房灶台與廚具用品，並設有氣密窗，為入住家庭提...
玉蘭花園家庭單位內部一景，配備全新廚房灶台與廚具用品，並設有氣密窗，為入住家庭提供基本生活設施。(記者戴慈慧╱攝影)

亞洲人平等會行政總監俞思亮在玉蘭花園開幕儀式上致詞。(記者戴慈慧╱攝影)
亞洲人平等會行政總監俞思亮在玉蘭花園開幕儀式上致詞。(記者戴慈慧╱攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在玉蘭花園開幕儀式上致詞。(...
皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在玉蘭花園開幕儀式上致詞。(記者戴慈慧╱攝影)

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