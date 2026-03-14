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黃思茵畫展 聚焦華女的抗爭勇氣

記者曹馨元╱紐約報導
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華裔藝術家黃思茵(中)個人畫展「Mother Warriors(母親戰士)」在曼哈頓下東城的Equity Gallery開幕。(記者曹馨元╱攝影)
華裔藝術家黃思茵(中)個人畫展「Mother Warriors(母親戰士)」在曼哈頓下東城的Equity Gallery開幕。(記者曹馨元╱攝影)

華裔藝術家黃思茵個人畫展「Mother Warriors(母親戰士)」12日在曼哈頓下東城的Equity Gallery開幕。多年擔任勞工權利律師的經驗，讓黃思茵對華人移民女性的辛苦勞作有感，也欽佩她們推動平權的抗爭勇氣。

無論是堅尼路上販賣水果的商家，酒樓裡推著點心餐車的服務生，還是製衣廠中埋頭車線的女工，黃思茵在作品中描繪了華埠街巷內女性勞作的身影。而與孩子倚偎入眠的母親、廚房中準備餐食的太太，女性在家庭中的勞作也由她溫柔地捕捉。

「我希望能體現華人女性是怎樣勞動、及她們怎樣抗爭的。」黃思茵說，回看歷史，移民女性是爭取平等權益的開路先鋒。1982年夏天，兩萬名車衣女工集結在華埠哥倫布公園(Columbus Park)罷工抗議，成功獲得一份更公平的新工作合約，這也成為華埠歷史上規模最大的工人抗爭行動。

而在1995年，學生爆發絕食抗議，要求華埠食肆停止榨取員工收入；當時身為抗議學生一員的黃思茵回憶，華人車衣女工是最先站出來聲援學生的群體。在黃思茵看來，堅韌與柔軟、母親與戰士，是移民女性最偉大的一體兩面。

此外，作為黃思茵藝術實踐的一部分，她希望能以藝術作為語言、開展與年輕一代的對話。本次展覽也包含十餘幅來自紐約市高中生的作品，以「美國的移民(Immigration in America)」為題，體現青少年對當下社會的理解。

其中，頭獎由就讀於巴德高中暨大學先修學院(Bard High School and Early College)的Samantha Wong獲得。透過臨摹祖父母的老照片，Samantha將祖輩的移民故事撰寫成文，巧妙地融合在畫中。從小與祖父母同住的Samantha表示，移民經驗於她不僅是現下生活的奠基，更是一種精神傳承，「堅韌、刻苦、不輕言放棄，這些都是我從祖父母身上學到的。」

展覽將持續至4月11日(周六)在位於華埠布隆街(Broome St.)245號的Equity Gallery展出；開放時間為每周三至周六的中午12時至晚6時。

在黃思茵看來，堅韌與柔軟、母親與戰士，是移民女性最偉大的一體兩面。(記者曹馨元╱...
在黃思茵看來，堅韌與柔軟、母親與戰士，是移民女性最偉大的一體兩面。(記者曹馨元╱攝影)

獲得學生作品頭獎的Samantha Wong表示，移民經驗於她不僅是現下生活的奠...
獲得學生作品頭獎的Samantha Wong表示，移民經驗於她不僅是現下生活的奠基，更是一種精神傳承。(記者曹馨元╱攝影)

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