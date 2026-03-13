我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

冬奧花滑冠軍劉美賢 4月紐約巡演

記者馬璿╱紐約報導
在上月的米蘭冬奧奪得金牌後，美國花式滑冰新星劉美賢(Alysa Liu)將於今年春天隨「冰上明星巡迴表演」(Stars on Ice)來到紐約，讓粉絲有機會近距離欣賞奧運冠軍的冰上魅力。(歐新社)
在上月的米蘭冬奧奪得金牌後，美國花式滑冰新星劉美賢(Alysa Liu)將於今年春天隨「冰上明星巡迴表演」(Stars on Ice)來到紐約，讓粉絲有機會近距離欣賞奧運冠軍的冰上魅力。(歐新社)

在上月的米蘭冬奧奪得金牌後，美國花式滑冰新星劉美賢(Alysa Liu)將於今年春天隨「冰上明星巡迴表演」(Stars on Ice)來到紐約舉行三場表演 ，讓粉絲有機會近距離欣賞奧運冠軍的冰上魅力。目前票券已在Ticketmaster熱賣，欲欣賞選手熱身及參與互動的粉絲，還可另購買通行證獲得獨特體驗。

「冰上明星巡演」場次包含4月26日(周日)下午4時在州府奧伯尼(Albany)的MVP Arena、5月3日(周日)下午4時在長島的UBS Arena，以及5月5日(周二)晚間7時在羅徹斯特(Rochester)的Blue Cross Arena共三場。紐約觀眾屆時可親眼目睹多位剛在2026年米蘭冬季奧運締造佳績的美國花滑明星同台演出。

巡演中，上月在米蘭冬奧奪得女子花式滑冰金牌、現年20歲的劉美賢，將與多名美國頂尖滑冰選手同場獻藝，參演者包括以高難度四周跳聞名、被粉絲暱稱為「四周跳之神」(Quad God)的馬里寧(Ilia Malinin)，以及同為美國女子花滑好手的葛倫(Amber Glenn)與萊維托(Isabeau Levito)。

此外，奧運冰舞名將喬克(Madison Chock)與貝茨(Evan Bates)也將參與演出，為觀眾呈現結合技巧與藝術性的冰舞表演。男子單人滑名將布朗(Jason Brown)，以及雙人滑選手卡姆(Ellie Kam)與歐謝(Danny O’Shea)亦將加入巡演陣容。

「冰上明星巡演」是北美歷史悠久的花式滑冰巡迴演出之一，集結多位奧運與世界級選手，透過融合音樂、舞蹈與高難度技巧的表演，將競技滑冰轉化為舞台藝術。

今年巡演將於4月在佛羅里達州揭開序幕，之後巡迴美國多個城市，並於春天抵達紐約演出。觀眾除可購買一般門票，也可選擇「Stargazer」通行證，在正式演出前觀賞選手熱身並參加問答交流活動。門票目前已透過Ticketmaster等平台公開販售。對於未能親赴米蘭觀賽的紐約粉絲而言，這場演出將提供一次近距離感受奧運級花式滑冰魅力的難得機會。

