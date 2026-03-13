孫中山逝世101周年 中華公所辦紀念大會

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
中華民國國父孫中山逝世周年紀念日當天，紐約中華公所舉辦「孫中山先生逝世101周年紀念獻花大會」。(記者劉梓祁╱攝影)
中華民國國父孫中山逝世周年紀念日當天，紐約中華公所舉辦「孫中山先生逝世101周年紀念獻花大會」。(記者劉梓祁╱攝影)

在12日中華民國國父孫中山逝世周年紀念日當天，紐約中華公所(CCBA)於中華大樓中山紀念堂舉辦「孫中山先生逝世101周年紀念獻花大會」，與屬下60僑團回顧國父的革命貢獻和民主理念，藉此繼續踐行孫中山精神。

獻花儀式由中華公所和中國國民黨美東支部、紐約分部，以及紐約華僑學校共同舉辦，紐約僑界和台灣駐紐約機構代表等約百餘人出席。

紀念儀式中，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、中華公所主席伍銳賢、紐約台山寧陽會館主席伍堅石、美東聯成公所主席梁漢本、紐約安良工商總會總理陳啟靈和紐約協勝公會主席阮健雄等僑團代表依次向孫中山遺像敬獻花籃。

主辦團體表示，紀念活動不僅為向孫中山先生的精神致敬，更為重申華人對弘揚孫中山革命和民主理念的堅定承諾，如三民主義等。參與活動的還有紐約文教服務中心主任王怡如、中華公所顧問曾偉康等人。

孫中山是辛亥革命的主要領導者之一，與眾多革命團體和社會力量推翻了清朝的君主專制統治，結束延續了數千年的封建帝制，建立了亞洲第一個民主共和國。孫中山的「中國應當走向共和、廢除君主專制」理念奠定了現代中國政治轉變的開端。

