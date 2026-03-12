暖春破冰 華埠湧人潮帶動商機

市民紛紛脫掉厚重的冬衣湧入公園，華埠哥倫布公園人頭攢動。(記者曹馨元╱攝影)

揮別極端嚴寒，紐約市 本周終於從冰封中甦醒。10日，曼哈頓中央公園的氣溫飆升至80度，打破歷年最早達標紀錄。市民紛紛脫掉厚重的冬衣湧入公園，華埠 也人頭攢動，小商家迎來客流復甦。不過，這短暫的「假春」(False Spring)也於11日晚戛然而止，氣象部門提醒市民先別急著將冬裝收起。

11日下午，華埠居民王先生正在哥倫布公園(Columbus Park)的乒乓球桌上以球會友。王先生說，自己幾乎天天都會來這裡打上一、兩個小時，哪怕遇嚴寒也未停過；「不過現在的天氣好多了，出來打球剛剛好」。一旁的孫中山銅像周圍，長椅、棋桌幾乎座無虛席，更有不少人圍站著觀看棋局；在此起彼伏的二胡聲與歌聲中，華埠居民都想留住這「來之不易」的短暫暖陽。

溫暖的氣溫促使更多市民走上街頭，華埠小商家的生意也因此獲益。主營果茶的「杜小姐茶飲」店主王小姐表示，氣溫轉暖後客人明顯增多，熱門時段幾乎要忙不過來。而剛剛過去的寒冬之中，王小姐也見生意較為冷淡；不過，較之天氣原因，她認為更多是經濟環境不佳的關係，「華埠連鎖茶飲店越開越多，我也會有壓力。」

陽光雖然讓人心曠神怡，卻相當短暫。氣象部門預計，三州地區11日晚間會出現強風大雨。冷空氣南下也會為紐約帶來劇烈降溫。12日(周四)早晨，氣溫仍會維持在50度左右，但午後將滑落至40度以下，體感溫度更會降至30度。12日甚至可能見到一吋以下的輕微降雪。

下周氣溫預計將再度回落至30度至40度之間，氣象部門提醒市民先別急著將冬裝收起，冬季將在這短暫的「假春」後持續。

華埠居民在哥倫布公園此起彼伏的二胡聲與歌聲中，都想留住這「來之不易」的短暫暖陽。(記者曹馨元╱攝影)