紐約華僑婦女會 逾百僑胞春節聯歡

紐約華僑婦女會在曼哈頓華埠舉辦春節及婦女節慶祝宴會，中華公所主席伍銳賢(左七)及駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(左八)出席。(與會讀者提供)

紐約華僑婦女會春節聯歡會暨國際婦女節宴會日前在曼哈頓華埠舉辦，百餘名僑社女性代表赴會。紐約中華公所主席伍鋭賢、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強等出席支持並向在場女性代表表達問候。

華僑婦女會是紐約中華公所旗下60大僑團之一，成立於1931年、中國發生「九一八事變」後，創會會長為方梅玉瓊。婦女會成立之初原名女救國會(Chinese Women’s Patriotic League)，旨在發動華人女性積極參與救國宣傳和募捐，以支持中國抗戰。根據中華公所的史料，1938年中國全面抗戰開始後，華僑婦女會參加在曼哈頓勿街(Mott St)舉行的萬人救國大遊行，並展開巨幅中華民國國旗，鼓勵沿街樓房內的民眾將捐款向國旗上投擲，成為一段佳話。這一情節也曾在林語堂的「唐人街」等文學作品中出現過。

目前，華僑婦女會是中華公所旗下唯一一個以女性為主的僑團，會長為趙麗慈，固定於每年3月8日國際婦女節舉辦慶祝宴會。本年度宴會席開29桌，到場嘉賓還包括經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任王怡如、經文處僑務組組長黃儷萱，以及中華公所旗下多家僑團代表等。