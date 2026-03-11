我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

紐約華僑婦女會 逾百僑胞春節聯歡

記者許君達／紐約報導
紐約華僑婦女會在曼哈頓華埠舉辦春節及婦女節慶祝宴會，中華公所主席伍銳賢(左七)及駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(左八)出席。(與會讀者提供)
紐約華僑婦女會在曼哈頓華埠舉辦春節及婦女節慶祝宴會，中華公所主席伍銳賢(左七)及駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(左八)出席。(與會讀者提供)

紐約華僑婦女會春節聯歡會暨國際婦女節宴會日前在曼哈頓華埠舉辦，百餘名僑社女性代表赴會。紐約中華公所主席伍鋭賢、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強等出席支持並向在場女性代表表達問候。

華僑婦女會是紐約中華公所旗下60大僑團之一，成立於1931年、中國發生「九一八事變」後，創會會長為方梅玉瓊。婦女會成立之初原名女救國會(Chinese Women’s Patriotic League)，旨在發動華人女性積極參與救國宣傳和募捐，以支持中國抗戰。根據中華公所的史料，1938年中國全面抗戰開始後，華僑婦女會參加在曼哈頓勿街(Mott St)舉行的萬人救國大遊行，並展開巨幅中華民國國旗，鼓勵沿街樓房內的民眾將捐款向國旗上投擲，成為一段佳話。這一情節也曾在林語堂的「唐人街」等文學作品中出現過。

目前，華僑婦女會是中華公所旗下唯一一個以女性為主的僑團，會長為趙麗慈，固定於每年3月8日國際婦女節舉辦慶祝宴會。本年度宴會席開29桌，到場嘉賓還包括經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任王怡如、經文處僑務組組長黃儷萱，以及中華公所旗下多家僑團代表等。

有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合接受審判，相關刑事指控已被撤銷。(取自Instagram)

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

2026-03-10 13:35

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

2026-03-10 13:35

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元