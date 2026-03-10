布祿崙華人協會新春遊行 熱鬧滾滾

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
布祿崙華人協會馬年賀歲活動中，眾嘉賓為醒獅點睛。(記者胡聲橋／攝影)
布祿崙華人協會主辦的丙午馬年賀歲活動日前在布碌崙(布魯克林)8大道舉行，眾多政要和各界嘉賓出席。開幕式後，現場燃放的鞭炮聲震耳欲聾，醒獅騰躍，彩帶飛舞，紅金兩色氣球飛上天空，氣氛熱烈，之後是新春遊行活動。眾多各族裔居民聚集在布碌崙8大道觀看了開幕式和遊行，共同慶祝農曆馬年的到來。

各族裔居民到現場參加布祿崙華人協會馬年賀歲活動。(記者胡聲橋／攝影)
各族裔居民到現場參加布祿崙華人協會馬年賀歲活動。(記者胡聲橋／攝影)
布祿崙華人協會馬年賀歲活動中的舞獅表演。(記者胡聲橋／攝影)
布祿崙華協會的馬年賀歲活動在8大道交52街處設主舞台，於中午12時拉開帷幕。這次新春賀歲活動原定2月22日舉行，後來因為紐約市當天將迎來超級暴風雪而推遲到3月8日。當天氣溫超過華氏60度，布祿崙華協會長麥保羅在活動開幕致辭中感謝嘉賓出席和各界支持，祝願農曆馬年為華人帶來好運和吉祥。

布祿崙華人協會會長麥保羅和國會參議員舒默為醒獅點睛。(記者胡聲橋／攝影)
布祿崙華人協會馬年賀歲活動中，紅金兩色氣球釋放。(記者胡聲橋／攝影)
各族裔居民到現場參加布祿崙華人協會馬年賀歲活動。(記者胡聲橋／攝影)
聯邦參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，他很高興與社區一起慶祝馬年春節，希望華社繁榮興旺，蒸蒸日上。他很高興為布祿崙華人協會爭取到撥款200萬元，希望該協會今後在社區發揮更積極作用。舒默還提到，他將與民主黨同僚合作，爭取在今年的期中選舉中奪回參院多數席位。市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)也在現場發言，為居民送上祝福。

布祿崙華人協會馬年賀歲活動中，眾嘉賓啟動燃放鞭炮。(記者胡聲橋／攝影)
駐紐約台北經文處副處長張麗賢致詞說，她感謝華協會和麥保羅會長多年來對亞裔社區的貢獻，尤其是對兒童和長者的照顧。她對華協會今後為社區提供更多更好的服務充滿信心。

駐紐約台北經文處副處長張麗賢，在華協會賀歲活動上致詞。(記者胡聲橋／攝影)
春節遊行活動在醒獅點睛、舞獅、燃放鞭炮和釋放氣球後進行。在舞獅的帶領下，遊行隊伍從52街主舞台開始沿著8大道一路行進至60街。

當天參加慶祝活動的還有布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)、紐約州高等法院上訴法庭第二分部法官萬泰妮(Lilian Wan)、州參議員劉醇逸、陳學理和郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、市警72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)和市警62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)等。

羅大佑首登卡內基音樂廳 「春龍交響音樂會」紐約站4/18隆重登場

帕拉迪諾向高等法院申請禁制令 阻止市議會懲處
