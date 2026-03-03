冬季暴力削減計畫有成 前二月紐約槍擊謀殺案數量創低

紐約市2月主要犯罪顯著降低，今年前兩個月內的槍擊和謀殺案創歷史新低。但公共交通犯罪數量出現明顯增加。圖為在曼哈頓地鐵站內執勤的警察。(記者許君達╱攝影)

紐約市警(NYPD)2日公布最新犯罪率統計數據，全市範圍內，2月的重大犯罪總量較去年同期減少8%，而在今年前兩個月內，全市槍擊和謀殺案件總數再創歷史新低。

根據市警公布的2月犯罪率數據，2026年2月全市七大類主要犯罪中，除強姦案外，其他六類與2025年2月相比，全部呈下降趨勢。其中謀殺案從24起減少到16起，降幅達33.3%，入室盜竊罪從977起減少至784起，降幅19.8%。此外，重竊罪、搶劫罪和重罪襲擊罪的降幅也均超過六個百分點。

今年2月，全市發生槍擊案43起，比去年同期增加一起。不過若將1月的數據統計在內，今年以來的總體槍擊案數量便成為有統計紀錄以來、歷年同期的最低數字。警方表示，這一成就得益於從今年1月開始實施的「冬季暴力削減計畫」。根據計畫，警方每晚在33個重點警區、64個重點社區，以及公共住宅和地鐵系統增加1800名制服警員徒步巡邏，使這些區域的重大犯罪率減少23.1%，槍擊案降幅更是達到66.7%。

根據專項犯罪統計數據，全市2月的零售盜竊案減少24.7%、政府樓社區犯罪案件減少14.7%，打破了此前「冬季犯罪更易高發」的傳統趨勢。不過，公共交通系統內的犯罪仍未得到有效控制，2月的地鐵犯罪案達到192起，較去年同期增加了18.5%。其中，重罪襲擊和非暴力重竊罪在公共交通犯罪中占比最高，分別占總數的27.1%和51.6%。在2月發生的所有公共交通系統內重罪襲擊案中，針對警察的襲擊案逾三成，較去年同期增加41.7%；而非暴力重竊行為則主要包括無人看管物品及睡覺乘客物品遭竊。

警方稱，2月公共交通犯罪激增與罕見的低溫和暴雪天氣存在一定程度的因果關係。與1月比，警方在2月減少61%的違規者驅逐性執法。此外，公共交通犯罪的地域分布差異較大，在乘客最多的曼哈頓 ，犯罪率其實下降了20%，但布朗士 則暴增了116.7%，導致全市平均數值的上升。