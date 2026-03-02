紐約州主計長狄拿波利 返還法拉盛華商失領資金

紐約州主計長狄拿波利(中)日前在法拉盛向No.1 Insurance Brokerage頒發無人領取資金支票，國會眾議員孟昭文(左二)、市議員黃敏儀(右一)與法拉盛華人工商促進會首席顧問杜彼得(左一）等到場見證。(記者戴慈慧 / 攝影)

農曆新年期間，紐約州 主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)走訪皇后區法拉盛 小商戶，向業者頒發無人領取資金支票。國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)、市議員黃敏儀(Sandra Ung)以及法拉盛華人工商促進會首席顧問杜彼得(Peter Tu)陪同出席。

狄拿波利表示，所謂「無人領取資金」多半源自民眾遺忘或未察覺的款項，例如水電押金、信託帳戶、舊銀行帳戶餘額、未兌現支票或閒置禮品卡等。這些資金不會過期，州府持續協助尋找合法持有人，並鼓勵民眾上網查詢是否有款項待領。

主計長辦公室指出，2025年全州已向合法持有人返還超過5億8000萬元，2026年至今亦已返還超過1億500萬元。僅皇后區目前仍有超過10億元資金等待個人與企業認領。辦公室每天平均返還超過200萬元，並可追溯至1940年代的失領資產紀錄。

此次在法拉盛返還的資金中，位於緬街4110號的No.1 Insurance Brokerage領回約2萬3940元；緬街4199號201室的Sunny Friendly Medical PC領回8800元；緬街4107號的East Buffet & Restaurant則領回4650元。主計長辦公室表示，民眾若需查詢或申請協助，可致電(800)221-9311。