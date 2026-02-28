法拉盛圖書館燈籠DIY 華人家長會擠爆

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
逾百位家長與孩子動手摺紙、組裝燈籠，現場座無虛席，洋溢濃厚節慶氣氛。(記者戴慈慧╱攝影)
逾百位家長與孩子動手摺紙、組裝燈籠，現場座無虛席，洋溢濃厚節慶氣氛。(記者戴慈慧╱攝影)

由華人家長會(Chinese American Parents' Association)舉辦的元宵燈籠製作活動，2月28日在法拉盛圖書館熱鬧登場。現場湧入超過百位家長與小朋友，座無虛席，連走道旁都站滿人潮，年節氣氛濃厚。

不少家庭提早到場報到，但活動開始不久便全數額滿。至少有五對以上家長臨時到場才發現沒有座位，只能向隅而返，也有人在場外等候，希望有空位釋出，現場桌椅幾乎一位難求。

活動一開始，孩子們便迫不及待動手做燈籠，在義工帶領下，摺紙、黏貼、穿線、組裝，家長則在一旁協助或拿起手機拍照留念。紅色與金色燈籠在桌面上一字排開，小朋友高舉作品合影，笑聲此起彼落，充滿過節的喜悅。

多位民意代表也到場致意，包括州參議員劉醇逸(John Liu)、聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、市議員黃敏儀(Sandra Ung)，以及市主計長李文(Mark Levine)辦公室代表朱蕾。

華人家長會創辦人暨理事會主席朱寶玲(Pauline Chu)表示，希望透過燈籠製作活動，讓孩子在實作中了解節日意義，同時增進親子情感。她感謝圖書館提供場地與社區支持，未來將持續規畫更多貼近家庭需求的活動。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，圖書館是社區共享的空間，很高興看到這麼多家庭走進圖書館參與文化活動，也期待未來與華人社區有更多合作。不少家長表示，希望未來能增加場次或擴大空間，讓更多家庭一起提燈迎春，共度溫馨元宵。

多位民意代表到場與家長及孩童合影，共同慶祝元宵佳節。(記者戴慈慧╱攝影)
多位民意代表到場與家長及孩童合影，共同慶祝元宵佳節。(記者戴慈慧╱攝影)

