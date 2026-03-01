我的頻道

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡 享年86歲

隱私權倡議團體 籲減NYPD監控系統

記者顏潔恩／紐約報導
市長曼達尼面臨來自隱私權倡議團體的壓力，要求他利用職權縮減紐約市警的監控權力，包括減少無人機的使用。(歐新社) 顏潔恩
市長曼達尼面臨來自隱私權倡議團體的壓力，要求他利用職權縮減紐約市警的監控權力，包括減少無人機的使用。(歐新社) 顏潔恩

上任不久後，市長曼達尼(Zohran Mamdani)面臨來自隱私權倡議團體的壓力，要求他利用職權來縮減紐約市警(NYPD)的監控權力；倡議者認為，曼達尼無須等待市議會或州級民意代表行動，即可透過自身權力推動相關改革。

總部位於布碌崙(布魯克林)的公民權利非營利組織「Surveillance Technology Oversight Project」(S.T.O.P)自2019年成立以來，一直透過研究、訴訟與政策倡議，對抗歧視性監控並保護紐約人的隱私與公民權利。

該組織日前發布一份報告指，儘管改革需要時間，但在聯邦政府擴大移民遣返行動之際，曼達尼可立即行使職權採取行動，包括阻止聯邦移民暨海關執法局(ICE)取得市府資料、廢除警方資料庫、停飛警用無人機，並全面禁止臉部辨識技術等。

該報告將移民執法問題列為首要議題，雖曼達尼日前已簽署行政命令，加強「庇護城市」的保護措施，重申ICE無搜查令不得進入市府物業，並要求各部門審查與聯邦機構的互動，但倡議人士認為這些遠不足夠。

報告要求曼達尼審計ICE是否可直接或間接取得車牌讀取器資料、檢視與聯邦專案小組的資料共享情形、為市府與ICE提供服務的承包商是否洩漏信息、以及調查市懲教局與ICE的合作關係。

此外，報告批評市懲教局與Securus公司簽訂為期兩年、價值1239萬元的合約，但幾乎都會錄音且監控所有的監獄通話，包括律師與當事人之間的通話；倡議者主張應只在具有懷疑情況的情形下監控，並嚴格保護法律特權通話。

該報告還指出，警用無人機在前市長亞當斯(Eric Adams)任內大幅擴張，根據市調查局報告，警方每月部署無人機超過1000次，2024年新增設備成本達260萬元，並發生60多起墜機事件；倡議團體指出，無人機原本作為緊急用途，如今卻常被用於監控抗議與社區活動，削弱了市民的隱私，建議市府停止例行巡邏、禁止在抗議與敏感地點使用無人機、縮短影像保存期限，並禁止與檢察官共享影像。

S.T.O.P.研究主任Eleni Manis表示，以上的幾個建議不需新立法即可實施，她也認為這份報告是與市府合作的起點，希望曼達尼可參考且履行其反對臉部辨識與假社群帳號的承諾；她強調，願曼達尼將拆除紐約市監控體系列為優先事項，「他有能力做到。」

布碌崙 臉部辨識 紐約市

