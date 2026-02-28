阿茲海默症關愛服務中心慶馬年 百人同樂

為慶祝農曆新年，阿茲海默症關愛服務中心27日在曼哈頓總部舉辦馬年慶祝活動，邀請多位長者及社區成員共百人同樂。(記者顏潔恩／攝影)

為慶祝農曆新年，阿茲海默症關愛服務中心27日在曼哈頓總部舉辦馬年慶祝活動，邀請多位長者及社區成員共百人同樂，意在傳遞團聚的溫暖和社區對失智症 家庭的支持，並促進長者之間的交流和互動；關愛服務中心的成員之一、105歲的長者石明珠與女兒再度受邀到場。

當日活動現場氣氛喜慶，有長者成員帶來賀年歌曲「恭喜恭喜」合唱表演、紐約詩畫琴棋院副院長關祖洞、岑全遠則帶來書畫和國畫賀年工作坊；另外，紐約大學護理學院助理教授鄭雅光舉辦了題為「糖尿病日常自我管理」講座。

關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，儘管社區有相當多的春節 慶祝活動，但針對失智症家庭給予支持與關懷的相關活動則有限，他們每年趁著春節除帶來一系列娛樂表演外，還會邀請醫療專家帶來講座，分享有用的健康資訊。

石蔚靜說，一些華人 失智症家庭仍對家中有患病成員而感到有羞恥感，但服務中心的大家庭都會相互理解與包容，因此來到這裡反而有很大的歸屬感；在新的一年裡，她也祝願健康、平安、快樂給長者們。

活動現場，105歲的石明珠也在兩個女兒的陪同下再次到場，石明珠儘管有輕微的失智症狀，但作為百歲老人，身體依然健康、非常難得；在場一名長者表示，平日裡大家都要辛苦工作，抽不出空參與社區活動，所以此次難得一聚覺得很興奮，「很開心在這個大家庭裡得到力量與支持」。

包括紐約富康醫療、愛佳管理、中華地產、真愛護理公司、班森賀康復中心、蘋果銀行、必達白安律師樓、西奈山醫學院李寶禎博士實驗室、亞美醫師協會、順源西藥房、美國華人醫師會、第一保健、城市公益聯合會、長者完全健保、Northwell等贊助商還提供豐富的禮品供長者抽獎。