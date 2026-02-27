紐約愛樂中國新年音樂會 精采演出慶馬年

蒙古族馬頭琴演奏家哈斯巴根壓軸帶來馬頭琴與樂隊狂想曲「念」。(圖片由Chris Lee授權使用)

紐約愛樂樂團25日晚於曼哈頓 林肯中心舉行「中國新年音樂會暨慶典」，與滿場觀眾共迎農曆馬年。今年的音樂會以文化傳承、萬象更新及音樂無國界為主題，並向知名指揮家余隆以及史帶國際基金會(Starr International Foundation)致敬。

音樂會由美國作曲家科普蘭(Aaron Copland)氣勢磅礴的「平凡人的號角」與耳熟能詳的「春節 序曲」拉開序幕，點燃節慶氣氛。隨後，樂團帶來了香港作曲家梁皓一作品「中國廚房」(China Kitchen)的美國首演選段，以音樂寫意，生動描繪了「熱爆明蝦」、「佛跳牆」、「上湯花菜」及「終章：芝麻炸鍋」，致敬華人 飲食文化。

「中國廚房」作為音樂會的亮點之一，讓許多觀眾記憶猶新。梁皓一表示，創作源於自己在上海錦江飯店後廚觀摩到的各經典菜色誕生過程。其中，「熱爆明蝦」融入海洋鼓，將熱氣騰騰的大肆揮鏟具象化；而「佛跳牆」則以悠揚旋律詮釋醇厚湯汁，引人思鄉又讓人回望。

隨後，男中音菲隆奇克(Andrzej Filończyk)登場，這是他首度登上紐約愛樂舞台，獻唱羅西尼歌劇「塞維利亞的理髮師」詠嘆調；韓國女高音凱瑟琳金(Kathleen Kim)更以溫婉唱腔詮釋了朝鮮民歌「新阿里郎」。兩人合作演繹的二重唱「雙唇靜默」更博得滿堂喝采。

為呼應「馬年」主題，音樂會後半段呈現了中國傳世名曲「賽馬」，並由蒙古族馬頭琴演奏家哈斯巴根壓軸帶來的馬頭琴與樂隊狂想曲「念」；馬頭琴特有的草原韻味配上觸人心弦的呼麥，將氣氛推向高潮。

在中國的「馬」之外，美國「馬」也在安可曲目「牧區競技」中闊步而來。今年恰逢美國建國250周年，音樂會以傳統曲目「茉莉花」和「星條旗永不落」收尾，馬所象徵的開拓、交流，亦與促進美中友好的音樂會本身相得益彰。