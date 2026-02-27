高德曼國會提案 糧食卡將加裝晶片防盜

布祿崙華人協會舉辦馬年新春長者慶祝會。(記者胡聲橋／攝影)

國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)25日參加布祿崙華人 協會在布碌崙(布魯克林)8大道附近舉辦的馬年新春長者慶祝會，向華裔長者拜年。高德曼並表示，他已提出一項新提案，將目前俗稱「糧食券 」的「營養補充援助計畫」(SNAP)福利卡升級為含有微晶片的卡片，以取代易遭側錄與盜刷的磁條卡，從而大幅提升糧食券的安全性。

布祿崙華人協會的新春長者慶祝會在新鳳凰城海鮮大酒樓舉行，活動包括舞獅、太極劍、唱歌和舞蹈等。會長麥保羅在致辭中感謝各界人士長期以來的支持和辛勤工作，並新春祝福。

國會眾議員高德曼在致詞時為自己能代表社區在國會發聲表示深感榮幸。他說他當天上午剛提交有關糧食券的提案。

「今天早上，我提出了一項提案，將SNAP福利卡升級為含有微晶片的卡片，這比目前使用的磁條卡安全得多，能有效防止盜竊」，高德曼說，「與此同時，我正在努力爭取恢復聯邦政府對SNAP盜竊受害者的補償資金，該資金此前在川普政府時期被削減。我的工作就是服務於社區的需求」。

高德曼還感謝布祿崙華人協會几十年如一日為華人長者提供優質服務，肯定該會長期深耕社區、照顧長者福祉的貢獻，他向該會領導麦保罗及其團隊致謝。高德曼最後用中文向在場長者拜年，祝賀大家農曆馬年快樂。他還逐桌向長者問候，與大家寒暄交流。

麥保羅對高德曼的出席致謝。他表示，該會在未來數天內還將在班森賀華社和羊頭灣(Sheepshead Bay)華社舉辦兩場年新春慶祝會，與該會會員共慶馬年春節。