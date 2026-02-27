我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

紐約生存指南／清雪別忘屋頂 積冰成壩毀房又危險

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
如果長期不清理屋頂積雪，就可能形成「冰壩」，導致屋頂排水不暢，加速房屋結構腐朽。(記者許君達／攝影)
如果長期不清理屋頂積雪，就可能形成「冰壩」，導致屋頂排水不暢，加速房屋結構腐朽。(記者許君達／攝影)

紐約地區近來降雪頻繁，且由於降雪量大和氣溫偏低，積雪難以迅速融化。在此情況下，居民除了要及時清理自家門前地面上的積雪外，還應將注意力放在屋頂上。根據明尼蘇達大學的一項研究，在屋頂受熱不均的情況下，屋頂積雪可能會在屋簷附近形成「冰壩」(ice dam)，阻礙排水，導致房屋結構加速腐朽，冰壩脫落時亦可能對行人造成威脅。

研究顯示，積雪和屋頂表面溫度差異是導致冰壩形成的必要條件。通常由於日光照射和屋內散熱，屋頂的上部溫度會高於下部。假若這種溫差正好跨在冰點上下，便可能使上部融化的雪水在向下方流動的過程中再次凍結成冰，形成一道「壩」狀冰簷，阻礙新融化的雪水及時排出。

如果冰壩持續存在，將使屋頂成為一個「蓄水池」，積水經屋頂縫隙滲入房屋內部，可能導致天花板、承重牆、隔熱層等結構加速腐朽受損，還會在屋內的溫暖環境下滋生黴菌，導致屋內人員出現呼吸道疾病。此外，冰壩和積水本身的重量對於相對脆弱的屋頂來說也是一種沈重的壓力。

為避免冰壩帶來意外災害，最簡便的辦法便是及時清除屋頂的積雪，破壞冰壩形成的必要條件。清雪時可使用屋頂鏟(roof rake)，這種具備長柄的工具可在地面直接使用，避免攀爬梯子的安全隱患。但在使用時，站在屋簷下方的人員須注意安全、避免被冰雪砸中。此外，設計不佳的屋頂鏟也可能對屋頂材料造成損壞，首次使用前最好向專業人士尋求建議。

如果冰壩已經形成且難以用屋頂鏟清除，亦可在溫度相對較高的晴朗白天用自來水沖刷壩體，使其形成一個可供排水的豁口。但此舉僅為臨時措施，難以持久。

世報陪您半世紀

上一則

紐約客談／雪團混戰與枕頭大戰

下一則

法拉盛市府職涯說明會 詳解公務員考試制度
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約大雪後布碌崙2200戶斷電 下周或再迎風暴

紐約大雪後布碌崙2200戶斷電 下周或再迎風暴
紐約華盛頓廣場公園雪球戰砸警 一名網紅被捕三人仍在逃

紐約華盛頓廣場公園雪球戰砸警 一名網紅被捕三人仍在逃
紐約生存手冊／鏟雪可能致命 逾45歲當心誘發心臟病

紐約生存手冊／鏟雪可能致命 逾45歲當心誘發心臟病
全美航班延誤最嚴重前10名 大紐約主要機場全上榜

全美航班延誤最嚴重前10名 大紐約主要機場全上榜

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤