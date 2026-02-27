紐約生存指南／清雪別忘屋頂 積冰成壩毀房又危險

如果長期不清理屋頂積雪，就可能形成「冰壩」，導致屋頂排水不暢，加速房屋結構腐朽。(記者許君達／攝影)

紐約地區近來降雪頻繁，且由於降雪量大和氣溫偏低，積雪難以迅速融化。在此情況下，居民除了要及時清理自家門前地面上的積雪外，還應將注意力放在屋頂上。根據明尼蘇達大學的一項研究，在屋頂受熱不均的情況下，屋頂積雪可能會在屋簷附近形成「冰壩」(ice dam)，阻礙排水，導致房屋結構加速腐朽，冰壩脫落時亦可能對行人造成威脅。

研究顯示，積雪和屋頂表面溫度差異是導致冰壩形成的必要條件。通常由於日光照射和屋內散熱，屋頂的上部溫度會高於下部。假若這種溫差正好跨在冰點上下，便可能使上部融化的雪水在向下方流動的過程中再次凍結成冰，形成一道「壩」狀冰簷，阻礙新融化的雪水及時排出。

如果冰壩持續存在，將使屋頂成為一個「蓄水池」，積水經屋頂縫隙滲入房屋內部，可能導致天花板、承重牆、隔熱層等結構加速腐朽受損，還會在屋內的溫暖環境下滋生黴菌，導致屋內人員出現呼吸道疾病。此外，冰壩和積水本身的重量對於相對脆弱的屋頂來說也是一種沈重的壓力。

為避免冰壩帶來意外災害，最簡便的辦法便是及時清除屋頂的積雪，破壞冰壩形成的必要條件。清雪時可使用屋頂鏟(roof rake)，這種具備長柄的工具可在地面直接使用，避免攀爬梯子的安全隱患。但在使用時，站在屋簷下方的人員須注意安全、避免被冰雪砸中。此外，設計不佳的屋頂鏟也可能對屋頂材料造成損壞，首次使用前最好向專業人士尋求建議。

如果冰壩已經形成且難以用屋頂鏟清除，亦可在溫度相對較高的晴朗白天用自來水沖刷壩體，使其形成一個可供排水的豁口。但此舉僅為臨時措施，難以持久。