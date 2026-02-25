3-K與Pre-K 2月27日截止申請

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
隨著紐約市三歲班(3-K)和學前班(Pre-K)申請截止27日(周五)即將到來，市議會副領袖黃敏儀呼籲皇后區第20選區及全市家長儘速提交申請，把握紐約市免費幼兒教育資源。(黃敏儀辦公室提供)
隨著紐約市三歲班(3-K)和學前班(Pre-K)申請截止27日(周五)即將到來，市議會副領袖黃敏儀呼籲皇后區第20選區及全市家長儘速提交申請，把握紐約市免費幼兒教育資源。(黃敏儀辦公室提供)

隨著紐約市三歲班(3-K)和學前班(Pre-K)申請截止日27日(周五)即將到來，市議會副領袖黃敏儀呼籲皇后區第20選區及全市家長儘速提交申請，把握紐約市免費幼兒教育資源。

黃敏儀表示，幼兒教育是對孩子未來最重要的投資之一。讓孩子在入學前建立良好基礎，對未來影響深遠。「給孩子一個好的起跑點，往往會帶來截然不同的發展軌跡。我鼓勵所有符合資格的家庭儘快提出申請、」

根據市教育局(DOE)規定，2023年出生的兒童可申請2026至2027學年的三歲班(3-K)；2022年出生的兒童則可申請即將到來學年的學前班(Pre-K)。家長可申請紐約市任何一所學校，但學生將優先安排至居住學區內的學校。教育局表示，將盡力根據學位情況安排學生就近入學。

所有三歲班和學前班課程均為融合教育，服務一般兒童及有特殊需求的兒童。若孩子已有個別化教育計畫(IEP)，相關服務可在課程中提供，特定情況下亦可安排居家服務。

截至1月30日，全市已收到超過5萬份申請，但全市學位數量為目前申請人數的兩倍以上，仍有大量名額可供符合資格的家庭申請。市議會在2026財年預算中撥款超過1億1200萬元，用於恢復並保障三歲班和學前班項目，重申對幼兒教育的支持。

家長可透過網站myschools.nyc線上申請，或致電(718)935-2009查詢，也可前往家庭歡迎中心與入學顧問面談。服務黃敏儀選區的家庭歡迎中心位於30-48 Linden Place。

紐約市 教育局 皇后區

