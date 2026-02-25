我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

美國味全繪畫比賽「包裝新樣貌」 優勝作品揭曉

【紐約訊】
「包裝新樣貌」青少年組第一名得獎作品，選手Ellie Peng。(主辦單位提供)
「包裝新樣貌」青少年組第一名得獎作品，選手Ellie Peng。(主辦單位提供)

美國味全公司和世界日報聯合主辦的繪畫比賽「包裝新樣貌」的優勝作品揭曉，本次活動較往屆更有挑戰性，收到許多優秀又具創新性的作品。比賽邀請到的三味評審老師為詹子瑩(Naomi Chan)、施德嫻(Te-Sian Shih)，和李星瑤(Anais Lee)。評審老師們一致贊同「包裝新樣貌」的主題可以激發孩子們的潛力，從平面設計方面考驗他們的構圖能力，收到很多出彩的作品。

評審們認為幼童組第一名Aaliyah Liu的作品最有創意，評審詹子瑩指出，這幅畫的構圖很好地引導了視線，樓梯和春捲餐廳的設計童趣可愛，讓人不禁有更多遐想。評審施德嫻更喜愛第二名Ogden He的作品，誇獎這幅畫很好地做到了包裝設計的重點：用豐富的色彩在第一眼就能抓人眼球，且把賣點放在了視覺中心。第三名Makayla Zhang的作品和第二名不相上下，評審李星瑤認為她以自由女神像為主題，是很創新很有童趣的選擇，而自由女神像的表情也像是在讚美食物的美味。

高童組第一名James Yin的作品收穫了評審們的一致認可，評審施德嫻很欣賞圖中的東方元素，稱讚它的留白和構圖。背景中的捲雲紋理典雅且起到了視覺引導的效果，這樣的包裝顯得食品品質很有保障。評審李星瑤注意到第二名Parnia Aldavood的作品似乎採用了拼貼的復合美術，很新穎。構圖設計完整，顏色搭配賞心悅目，中央的人物動態親切可愛，也成功吸引了觀眾的視覺焦點。第三名Olivia Tsai的作畫充滿童趣，巧妙結合了產品和餐廳的畫面，食物的顏色和素材搭配讓它看上去美味誘人，字體的設計和色彩也和食物形成巧妙呼應。

青少年組第一名Ellie Peng的作品被評審李星瑤點評，把手繪字和插畫融合得很好，包裝的設計很成熟優美。畫面構圖平衡，運用春天的色彩和元素的同時也很好地用留白突出了畫面重點。評審詹子瑩很欣賞第二名Baien Lin使用了國際化的元素。作品中的角色表情和動作都生動可愛，且和產品春卷的互動很好地突出了畫面重點。第三名Emma Wang的作品獲評審們一致讚揚視覺動線很明確。評審施德嫻誇讚龍的線條能引導人的視線，和產品名字體的結合相得益彰，且畫作在顏色飽滿的同時並不顯突兀。

更多得獎名單可至活動官網查看，所有優勝作品會在2月初至3月底於活動官網線上展覽。

活動官網二維碼，掃描可欣賞更多優秀作品。(主辦單位提供)
活動官網二維碼，掃描可欣賞更多優秀作品。(主辦單位提供)

世報陪您半世紀

自由女神 世界日報

上一則

曼達尼任命謝爾曼掌市規畫局 陳怡文續任執行局長

下一則

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

直播／川普發表國情咨文 自誇通膨、油價都降

直播／川普發表國情咨文 自誇通膨、油價都降
非裔控郵差歧視拒送信 最高院：不能告郵局 無權提索賠

非裔控郵差歧視拒送信 最高院：不能告郵局 無權提索賠
冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬
WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國

WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見

2026-02-22 13:59
紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。(記者曹馨元╱攝影)

周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春

2026-02-20 06:15

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶