美國味全繪畫比賽「包裝新樣貌」 優勝作品揭曉

「包裝新樣貌」青少年組第一名得獎作品，選手Ellie Peng。(主辦單位提供)

美國味全公司和世界日報 聯合主辦的繪畫比賽「包裝新樣貌」的優勝作品揭曉，本次活動較往屆更有挑戰性，收到許多優秀又具創新性的作品。比賽邀請到的三味評審老師為詹子瑩(Naomi Chan)、施德嫻(Te-Sian Shih)，和李星瑤(Anais Lee)。評審老師們一致贊同「包裝新樣貌」的主題可以激發孩子們的潛力，從平面設計方面考驗他們的構圖能力，收到很多出彩的作品。

評審們認為幼童組第一名Aaliyah Liu的作品最有創意，評審詹子瑩指出，這幅畫的構圖很好地引導了視線，樓梯和春捲餐廳的設計童趣可愛，讓人不禁有更多遐想。評審施德嫻更喜愛第二名Ogden He的作品，誇獎這幅畫很好地做到了包裝設計的重點：用豐富的色彩在第一眼就能抓人眼球，且把賣點放在了視覺中心。第三名Makayla Zhang的作品和第二名不相上下，評審李星瑤認為她以自由女神 像為主題，是很創新很有童趣的選擇，而自由女神像的表情也像是在讚美食物的美味。

高童組第一名James Yin的作品收穫了評審們的一致認可，評審施德嫻很欣賞圖中的東方元素，稱讚它的留白和構圖。背景中的捲雲紋理典雅且起到了視覺引導的效果，這樣的包裝顯得食品品質很有保障。評審李星瑤注意到第二名Parnia Aldavood的作品似乎採用了拼貼的復合美術，很新穎。構圖設計完整，顏色搭配賞心悅目，中央的人物動態親切可愛，也成功吸引了觀眾的視覺焦點。第三名Olivia Tsai的作畫充滿童趣，巧妙結合了產品和餐廳的畫面，食物的顏色和素材搭配讓它看上去美味誘人，字體的設計和色彩也和食物形成巧妙呼應。

青少年組第一名Ellie Peng的作品被評審李星瑤點評，把手繪字和插畫融合得很好，包裝的設計很成熟優美。畫面構圖平衡，運用春天的色彩和元素的同時也很好地用留白突出了畫面重點。評審詹子瑩很欣賞第二名Baien Lin使用了國際化的元素。作品中的角色表情和動作都生動可愛，且和產品春卷的互動很好地突出了畫面重點。第三名Emma Wang的作品獲評審們一致讚揚視覺動線很明確。評審施德嫻誇讚龍的線條能引導人的視線，和產品名字體的結合相得益彰，且畫作在顏色飽滿的同時並不顯突兀。