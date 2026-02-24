競選連任資金充裕 霍楚：不收公共匹配金

我的頻道

記者許君達／紐約報導
坐擁大筆競選資金的紐約州長霍楚陣營對於今年的連任競選信心滿滿，宣布將不參與由納稅人埋單的捐款匹配計畫。(取自州長辦公室)
正在尋求連任的紐約州霍楚(Kathy Hochul)競選團隊透露，她在今年的競選中將不參與捐款匹配計畫。

霍楚的競選總部發言人奇蒂卡(Sarafina Chitika)在一份聲明中表示，霍楚當前的選情勢頭良好，因此她決定不使用納稅人的錢為自己助選，以便讓這些資金可以用於改善民生、減少生活成本的項目上。聲明並諷刺共和黨籍的競爭對手布萊克曼(Bruce Blakeman)一邊支持川普的關稅政策、剝削納稅人，一邊揮霍來自納稅人血汗的匹配競選資金。

據報導，霍楚的籌款數額遙遙領先，其競選帳戶內現金儲備已超過2000萬元。競選團隊透露，霍楚獲得的87%政治獻金都來自首次捐款者，捐款總人數超過2萬。布萊克曼方面則表示，將會接受匹配資金。

紐約州匹配競選經費制度規定，符合條件的小額捐款人，為州級民選官員(州長、副州長、州檢察長、州主計長)參選人每捐一元，州府就將使用財政支出為其匹配六元的補貼，而為選區內州議員捐款，亦有相應的匹配規則。以此方式，鼓勵民間自發捐款支持自己喜歡的參選人、避免參選人過度依賴大捐款者並在當選後形成利益輸送格局。

紐約市也有相似的制度。在2025年的市長選舉中，善於基層動員的曼達尼(Zohran Mamdani)便利用這一機制迅速募得大量競選資金，在民主黨初選前便已籌得800萬元的封頂資金，最終也勝選。

紐約州的匹配競選經費法案2020年由時任州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署生效，規定從2022年州長選舉次日起開始執行，這意味著，這一制度今年將首次應用在州長選舉中。分析人士認為，霍楚此番表態既體現了她對當前選情的樂觀，也反映了這種旨在幫助草根階層實現民主平權的機制，在手握大量資源的建制派政客面前也許並非萬能妙藥。

霍楚 紐約州 曼達尼

