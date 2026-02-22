紐約長老會醫院護士 結束41天大罷工

長老會醫院護士投票通過新約，長達41天的罷工宣告結束。圖為此前700名護士聚集在曼哈頓中城的西奈山西區醫院前參與罷工。(記者許君達／攝影)

紐約州護理協會(NYSNA)隸屬長老會醫院(NewYork-Presbyterian)的數千名成員於21日以壓倒性多數票通過新勞資協議，正式為這場持續41天、創下紐約市 史紀錄的護士大罷工 畫下句點。根據工會數據，這份為期三年的合約獲得高達93%的會員支持，僅有7%的反對票。

作為最後一所通過協議的涉罷工醫院，長老會醫院最終簽訂的合約與另兩份率先得到通過的協議內容相似，包括為留住護士、確保護理品質而在三年內將薪資大幅調升超過12%；強化了針對職場暴力的保護措施，改善安全人力編制標準；及特別納入了針對人工智慧(AI)技術的防範條款，確保護士的專業判斷與職位不被科技取代。

隨著長老會醫院超過4000名護士準備於本周重返崗位，這場始於1月12日的大規模罷工已全面結束。此前，蒙特菲奧里(Montefiore)與西奈山(Mount Sinai)醫院的護士已率先達成協議並於2月14日復工。

護理協會主席黑根斯(Nancy Hagans)感慨表示，在這場長逾一個月的罷工中，1萬5000名護士挺身而出爭取權益，現在終於能全數回到病床前服務。她強調，工會對取得的勝利感到欣慰，而現在開始將轉向確保合約執行、並追究資方責任的長期抗爭。

紐約長老會醫院管理層隨後也發表聲明對結果表示「滿意」，強調新合約反映了對護士專業的尊重及對其關鍵角色的認可。

這場歷史性罷工最早可追溯至去年9月的談判僵局，因舊約於年底屆滿且勞資雙方遲未達成共識，最終引發這場震撼全紐約的大規模罷工。

黑根斯指出，此次行動展現了護士為病患發聲的意義，這一刻將作為社區、醫療公正以及勞工運動的勝利載入史冊。在這場備受矚目的勞資對峙期間，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)均曾親赴糾察線表達支持。黑根斯強調，此一里程碑不僅是醫療公正的勝利，也將在勞工運動史上留下深刻印記。