華美協進社攜上海博物館 揭百年慶典

華美協進社21日舉辦「2026百年慶典農曆新年家庭節」，邀請上海博物館聯合主辦，融合傳統工藝、吉祥掛墜製作與現代科技，將世界級的文化瑰寶與藝術傳統帶入紐約。(記者范航瑜╱攝影)

華美協進社(China Institute of America)今年迎來創立100周年，開啟了促進美中文化交流的第二個世紀。21日，華美協進社舉辦「2026百年慶典農曆新年家庭節」，適逢丙午馬年，社方特別邀請上海博物館聯合主辦，融合傳統工藝、吉祥掛墜製作與現代科技，將世界級的文化瑰寶與藝術傳統帶入紐約。

活動現場由傳統舞獅與Echoes of China Ensemble帶來的現場音樂演奏拉開。為了讓紐約家庭能深度體驗中華文化，本次文化節特別設計了一系列深受上海博物館館藏啟發的沉浸式互動工作坊。在「我在修文物」活動中，參與者得以模擬博物館修復師的工作，親手探索古代青銅器與陶瓷的保護工藝。

喜愛藝術的民眾則可以動手製作手工藝品，向馬年精神致敬，現場還隨處可見對藝術大師徐悲鴻「奔馬圖」的致敬，民眾紛紛親手裝飾馬年紅包與製作團扇。

上海博物館管理委員會主任湯世芬開幕致辭表示，春節 是華人 最重要的節日，她非常高興能與喜愛中華文化的家庭相聚，並對華美協進社創立100周年表示誠摯祝賀。湯世芬指出，華美協進社百年來致力於傳播中華文明，是美國歷史最悠久的相關非營利機構，這與上海博物館70多年來「連接古今、溝通中外」的使命不謀而合，「今天，我們在這里共賀新春，正是對這份跨越世紀的文化使命最好的致敬。」

談及現場活動，湯世芬介紹了包含吉祥錢幣掛墜製作、彩繪騎馬俑手工，以及江南特色「元寶茶」等體驗，這款以橄欖點綴，形似古代金錠，寄託了對未來一年富足安康的期許。