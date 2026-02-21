陳惠玲深耕華埠50餘年 獲尼克隊社區英雄殊榮

深耕華埠50餘年，華埠兒童中心總監陳惠玲，獲尼克隊社區英雄殊榮。(尼克隊提供)

長期深耕華埠 、致力於新移民 與低收入 家庭兒童教育逾半世紀的社區教育工作者—華埠兒童中心(A Place for Kids)執行總監兼創辦成員陳惠玲(Minerva Chin)，19日在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行的尼克隊(Knicks)農曆新年主題賽中，獲頒「Sweetwater Clifton City Spirit Award」社區英雄獎，表彰她對社區的長期奉獻與影響。

當晚，尼克隊與球隊宿將史塔克斯(John Starks)共同向陳惠玲致敬；州眾議員李榮恩(Grace Lee)參與頒獎。球隊並頒發1萬元獎金，由陳惠玲指定全數捐贈予華埠兒童中心，以持續支持機構的教育服務。典禮並安排華埠洪門青年體育會醒獅團演出。

尼克隊表示，陳惠玲多年來以行動守護社區、培育下一代，是名副其實的「在地英雄與開路先鋒」。陳惠玲在獲獎感言中表示，能被肯定「讓我重新燃起熱情，也更加堅定我持續為孩子與家庭發聲、提供支持的承諾。」

陳惠玲的社區行動始於大學時期。1970至1980年代，在其幫助下，學生自發的托育集體「Asian Children’s Underground」轉型為依法立案的非營利機構，提供全日制學前教育、課後與暑期課程。至今，她已擔任教育者與社區倡議者超過55年。

身為移民之女與兩名成年子女的母親，陳惠玲長年投入新移民與低收入家庭兒童的教育與文化培力，協助孩子在雙語、雙文化的成長環境中建立自信。她曾任華埠兒童中心早期的課程協調員六年，也擔任過「Head Start」學前教育計畫教師六年，並在華埠公立學校任教逾30年。

華埠兒童中心創立於1971年，源於一群來自市立大學、在華埠成長的學生對「放學後去成衣廠找母親」孩子處境的關注。

2007年起，該中心進駐P.S. 2(122 Henry St.)，提供課後與暑期全日制課程；2016年曾設立P.S. 34分點(因經費於2024年結束)；自2024年10月起新增P.S. 184(327 Cherry St.)據點，持續服務下城社區家庭。