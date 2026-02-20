國會眾議員高德曼：低風險移民不應關押拘留中心

國會眾議員高德曼探訪大都會拘留所，認為ICE不應該把移民關在監獄裡。(高德曼辦公室提供)

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)18日獲准進入位於布碌崙(布魯克林)日落公園的大都會 拘留中心(Metropolitan Detention Center)，成為該拘留中心自去年6月開始時關押移民 以來，首位探訪該拘留中心的國會議員。高德曼認為，移民的關押條件是足夠的。不過，美國移民及海關執法局(ICE )在那裡關押的移民大多屬於低風險級別，根本不需要關在那裡。

高德曼說，ICE最近擴大了大都會拘留中心關押移民的區域，從以前的一個牢房區增加到兩個。ICE官員告訴高德曼，截至18日下午，共有191人被關押在兩個牢房區，這兩個牢房區的總容量為248人，幾乎占該拘留中心總容量1300人的五分之一。

高德曼在一個小時的探訪中與ICE官員和被關押的移民交談。他說，他沒有聽到任何抱怨。「他們可以洗澡，有廁所，有娛樂，有電視」，沒有發現嚴重的問題。

不過高德曼說，大都會拘留中心屬於長期關押的設施，一般關押那些無法保釋的被告，按照法律訴訟的要求，這些被告可能被關數月甚至數年，以完成法律程序。這些被ICE關押的移民情況不同，甚至ICE都把這些移民列為低風險級別，這意味著他們沒有被起訴重罪，不是刑事犯罪，他們在通常情況下可以被保釋的，因此把他們關進監獄完全沒有必要。他認為把這些人關起來的目的是讓他們放棄申請庇護，簽署自願遞解出境協議，以換取被放出監獄，他認為這很不「美國」，不是正常的法律程序。

依法國會眾議員理應有權對任何關押移民的場所突擊檢查，但從去年6月以來，高德曼的多次要求都遭回絕。自從去年12月法院重申，ICE必須允許國會議員檢查其拘留設施後，18日是高德曼首次獲准探訪大都會拘留中心。儘管國會眾議員有不經通知就進入ICE設施的權力，但按照該關押中心管理局的要求，高德曼的訪問必須提前計畫。