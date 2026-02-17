巴德學院春之聲音樂會 萬馬奔騰迎新春

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
「春之聲」音樂會中，來自雙語合唱團Hello，Mandarin!的小朋友也上台帶來驚喜兒歌表演。(記者曹馨元╱攝影)
「春之聲」音樂會中，來自雙語合唱團Hello，Mandarin!的小朋友也上台帶來驚喜兒歌表演。(記者曹馨元╱攝影)

第7屆「春之聲」中國新年音樂會於近日在曼哈頓的林肯中心爵士樂玫瑰劇場(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)舉行；由巴德音樂學院美中音樂研習所(Bard US-China Music Institute)攜手中國中央音樂學院，奏響萬馬奔騰迎新春的壯闊景象。

本次音樂會以經典的「春節序曲」拉開帷幕，由巴德美中音樂研習院院長蔡金冬擔任指揮，在上半場聚焦三位獨奏演奏家領銜帶來的或壯闊、或細膩的協奏曲；下半場則為慶祝馬年到來，詮釋東、西方樂章中「馬」的奔放昂揚。

音樂會舉行的周末恰逢情人節，而琵琶演奏家羅曉琰帶來的「雲想 · 花想」便應景地帶來繾綣詩意。這首琵琶協奏曲靈感源於李白名句「雲想衣裳花想容，春風拂欄露華濃」，情感細膩真摯，如泣如訴。

青年演奏家金智成及羅超文隨後分別帶來韋伯「e小調圓號協奏曲」、陳鋼的中國小提琴名作「陽光照耀著塔什庫爾干」及維尼亞夫斯基的「D大調第一號音樂會波蘭舞曲」，憑藉出色的技巧贏得掌聲陣陣。

蔡金冬說，中國作曲家描繪的馬更為「寫實」，馬蹄聲、人群歡慶聲皆得到體現；西方作曲家表現的馬則偏「寫意」，突出騎馬征戰的勇氣與力量。下半場中，瓦格納所作「女武神的騎行」、蘇佩「輕騎兵序曲」描繪進取、開拓的凱旋之姿；山西民間吹打樂「大得勝」、以徐悲鴻奔馬圖為靈感的「徐悲鴻畫境隨想」則分別勾勒歡騰喜慶、詩意靈動的中國馬。

演出中途，來自雙語合唱團Hello，Mandarin!的小朋友也上台帶來驚喜兒歌表演，結尾時更以「節節高」作為安可曲目，為來年送上生活步步高升的美好祝願。

此外，為推廣中華音樂及中華樂器，本次演出前也特別舉行了中華樂器演示活動，引得不少小朋友紛紛上前嘗試琵琶、笙等樂器。

