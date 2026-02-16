紐約豪車「超級飆車族」 一年貢獻千萬罰金

開著豪華名車的「超級飆車族」(Super Speeders)去年獲測速相機罰金累計高達1000萬元。圖片為示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

一項最新的分析報告顯示，過去一年中，開著豪華名車的「超級飆車族」(Super Speeders)去年獲測速相機罰金累計高達1000萬元；倡導者呼籲州府應透過針對性立法，改善街道安全。

根據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)與「安全街道家庭聯盟」(Families for Safe Streets)發布的最新分析，一年內至少被測速相機抓到16次違規的「超級飆車族」大多駕駛昂貴的新款車輛。「超級飆車族正揮霍數百萬元，開著全新的豪華名車在你的社區橫衝直撞」，交通替代執行長福納斯(Ben Furnas)說。

數據顯示，雖然紐約市 街道上的豪華品牌車輛僅占總數的25%，但在「超級飆車族」中，豪車比例卻高達40%。在1000名違規最嚴重的累犯中，更有52%是駕駛豪華車輛，其中最常見的品牌為寶馬(BMW)、賓士 (Mercedes-Benz)及奧迪(Audi)。

分析報告指出，平均每位「超級飆車族」已繳納了超過4890元的罰款，但平均仍欠款1266元。此外，約有950名超級飆車累犯支付的罰金已超過1萬元。

報告亦點出多個極端案例。一名2022年款寶馬X5車主，目前已支付了高達7萬536元的超速罰金。另一名駕駛2024年款賓士GLS系列的市民，更是欠下了9萬3714元罰款，且該車輛目前仍活躍於道路上。

去年，紐約州參議員曾提出「阻止超級飆車者」法案(Stop Super Speeders Act)，要求18個月內累積扣分達11分以上、或單年內收到至少16張測速相機罰單 的超級飆車者，必須強制在車上安裝「智能速度輔助系統」；該裝置會在車輛已達速限的情況下干預進一步提速行為。

而福納斯更進一步呼籲州議會通過此提案。他強調，這項法案不僅能挽救生命，甚至能幫這些豪車超速者省錢，因為「他們在超速罰單上的花費，遠比安裝限速器要高出數千元」。