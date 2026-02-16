暴雪後車若未「脫困」專家示警恐持續損壞 籲盡快檢查

專家提醒，要對仍埋在雪裡的車輛進行檢查。(記者胡聲橋╱攝影)

三周前，紐約市 遭受特大暴雪襲擊，之後又是持續了兩周多的極度嚴寒天氣，這讓許多停在路邊的車輛被深埋在雪堆裡。到目前為止，雖然不少車輛已從雪堆裡「脫困」，但仍有一些仍深陷雪中，專家提醒，車主應主動檢查車況。

專家提醒，市民應抓住天氣轉暖、積雪漸化的機會，對那些至今仍埋在雪裡的車輛進行檢查，因為車輛在室外停放數周，可能出現問題。雪暴之後，換邊停車的規則已經暫停，但換邊停車可能很快重啟。即使現在不用車，也應該對車輛進行必要的檢查。

「疏於照顧車輛，讓它一直停在原地不動，造成的損害可能比你想像的要大得多」，54街汽車公司的古瑪(Dylan Guma)說，自暴雪以來，他們接到許多車主的求助電話，其中有不少就是暴雪以來沒挪過車的車主打來的。古瑪說，其中最大的問題是電池沒電，汽車無法啟動，「即使僅僅(停放車輛)一周多一點，你也會發現電池可能無法啟動汽車。在這種情況下，要檢查引擎蓋下面，看看是否有生鏽或腐蝕」。

「當你能把車弄出來的時候，務必盡可能長時間地保持引擎運轉，以便給電池充電，讓冷卻液恢復正常，這一點至關重要」，古馬說。