我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

薩米法案降速限未落實 市府、議會踢皮球

記者馬璿╱紐約報導
紐約州於2024年通過「薩米法案」(Sammy's Law)，授權紐約市將市區速限下調至每小時20哩，但法案生效近一年來，市府與市議會對於落實方式卻有各自解讀。(記者馬璿╱攝影)
紐約州於2024年通過「薩米法案」(Sammy's Law)，授權紐約市將市區速限下調至每小時20哩，但法案生效近一年來，市府與市議會對於落實方式卻有各自解讀。(記者馬璿╱攝影)

紐約州於2024年通過「薩米法案」(Sammy's Law)，授權紐約市將市區速限下調至每小時20哩，但法案生效近一年來，市府與市議會對於落實方式各有說法，仍未能在全市範圍內推動統一降速措施。在此期間，全市發生約15萬4000起交通事故，造成近9萬人受傷、逾250人死亡，街道安全倡議者呼籲市府儘速運用現有權力實施降速措施。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在競選期間，與新任市議長梅寧(Julie Menin)皆曾公開表態支持將速限降至每小時20哩。然而，如同前市長亞當斯(Eric Adams)及前市議長歐德思(Adrienne Adams)時期一樣，兩人對於如何全面落實法案仍存不同解讀。

市長發言人拉斯金(Sam Raskin)表示，若要在全市範圍內統一下調速限，仍須市議會通過相關立法；市長依現行授權僅能在特定路段調整速限。他指出，市交通局(DOT)正辨識可透過較低速限提升安全的路段，並準備在全市數十個優先地點運用薩米法案調整速限。梅寧方面則表示，根據薩米法案，市交通局已具備在特定地點將速限降至每小時20哩的權力，其發言人方班傑明(Benjamin Fang)亦指交通局可直接行動。不過該聲明承認，市議會尚未提出將全市速限統一調降的法案。

根據州府2025財政年度預算案內容，市府可將大多數市管道路速限降至每小時20哩。市議會可立法一次性調整全市適用道路速限，市交通局則可在通知相關社區委員會並提供60天審議期後，於特定區域設立慢行區或調整速限。市交通局近期也援引薩米法案，擬將中央公園自行車速限由每小時20哩降至15哩，相關社區委員會的60天審議期將於2月中旬結束。

但自州長霍楚(Kathy Hochul)簽署法案以來，市交通局僅在部分學校周邊路段設置較低速限，並在曼哈頓堅尼路以南地區、布碌崙(布魯克林)登波區、史泰登島聖喬治、皇后區布羅德海峽與城市島等地區畫設社區慢行區，速限呈現區域性調整。

根據市府統計，自法案簽署以來，全市已通報約15萬4000起交通事故，平均每日約240起，造成8萬9750人受傷，其中包括1萬6375名行人與9340名自行車騎士，並導致209名行人與42名騎士死亡。

街道安全倡議者「安全街道家庭聯盟」(Families for Safe Streets)呼籲，應在表態支持的曼哈頓第三社委會、布碌崙第一社委會與皇后區第二社委會等社區推行20哩速限。此外，也有倡議者指出，若僅依社區申請推動，車輛擁有率較低地區可能較積極要求降速，而高度依賴汽車的社區未必支持。

世報陪您半世紀

布碌崙 皇后區 曼哈頓

上一則

法拉盛麥當勞頻傳青少年衝突 警加強巡邏

下一則

巨型LED求婚…愛在時報廣場 情人節紐約浪漫上演
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

登記投票須出示「公民身分」法案難闖參院

登記投票須出示「公民身分」法案難闖參院
州眾議會亞太裔工作組慶馬年 表彰社區人士

州眾議會亞太裔工作組慶馬年 表彰社區人士
周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會

周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會
皇后區長理查茲連任就職 轟苛待移民

皇后區長理查茲連任就職 轟苛待移民

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返