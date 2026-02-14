薩米法案降速限未落實 市府、議會踢皮球

紐約州於2024年通過「薩米法案」(Sammy's Law)，授權紐約市將市區速限下調至每小時20哩，但法案生效近一年來，市府與市議會對於落實方式卻有各自解讀。(記者馬璿╱攝影)

紐約州於2024年通過「薩米法案」(Sammy's Law)，授權紐約市將市區速限下調至每小時20哩，但法案生效近一年來，市府與市議會對於落實方式各有說法，仍未能在全市範圍內推動統一降速措施。在此期間，全市發生約15萬4000起交通事故，造成近9萬人受傷、逾250人死亡，街道安全倡議者呼籲市府儘速運用現有權力實施降速措施。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在競選期間，與新任市議長梅寧(Julie Menin)皆曾公開表態支持將速限降至每小時20哩。然而，如同前市長亞當斯(Eric Adams)及前市議長歐德思(Adrienne Adams)時期一樣，兩人對於如何全面落實法案仍存不同解讀。

市長發言人拉斯金(Sam Raskin)表示，若要在全市範圍內統一下調速限，仍須市議會通過相關立法；市長依現行授權僅能在特定路段調整速限。他指出，市交通局(DOT)正辨識可透過較低速限提升安全的路段，並準備在全市數十個優先地點運用薩米法案調整速限。梅寧方面則表示，根據薩米法案，市交通局已具備在特定地點將速限降至每小時20哩的權力，其發言人方班傑明(Benjamin Fang)亦指交通局可直接行動。不過該聲明承認，市議會尚未提出將全市速限統一調降的法案。

根據州府2025財政年度預算案內容，市府可將大多數市管道路速限降至每小時20哩。市議會可立法一次性調整全市適用道路速限，市交通局則可在通知相關社區委員會並提供60天審議期後，於特定區域設立慢行區或調整速限。市交通局近期也援引薩米法案，擬將中央公園自行車速限由每小時20哩降至15哩，相關社區委員會的60天審議期將於2月中旬結束。

但自州長霍楚(Kathy Hochul)簽署法案以來，市交通局僅在部分學校周邊路段設置較低速限，並在曼哈頓 堅尼路以南地區、布碌崙 (布魯克林)登波區、史泰登島聖喬治、皇后區 布羅德海峽與城市島等地區畫設社區慢行區，速限呈現區域性調整。

根據市府統計，自法案簽署以來，全市已通報約15萬4000起交通事故，平均每日約240起，造成8萬9750人受傷，其中包括1萬6375名行人與9340名自行車騎士，並導致209名行人與42名騎士死亡。

街道安全倡議者「安全街道家庭聯盟」(Families for Safe Streets)呼籲，應在表態支持的曼哈頓第三社委會、布碌崙第一社委會與皇后區第二社委會等社區推行20哩速限。此外，也有倡議者指出，若僅依社區申請推動，車輛擁有率較低地區可能較積極要求降速，而高度依賴汽車的社區未必支持。