情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

456畫廊舉辦劉雨桐「聲聲私」個展 持續至2月26日

記者曹馨元／紐約報導
位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊即日起舉辦藝術家劉雨桐個展「聲聲私」。(記者曹馨元／攝影)
位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊即日起舉辦藝術家劉雨桐個展「聲聲私」。(記者曹馨元／攝影)

位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊即日起舉辦藝術家劉雨桐個展「聲聲私」。劉雨桐透過七件份量相當的雕塑作品，傳達了自己對「無為之道」的理解。

「道德經」中的「無為」意指順應自然原有規律，在不強加外力干預下讓萬物各得其所。對劉雨桐而言，她的創作過程便實踐了無為之道；「我做作品的方式很依賴直覺，讓作品按自己的方式發生」。同時，劉雨桐的作品也依賴翻模、鑄造等重複的手工；某種程度上，循環同一動作本身亦讓她達到無為之境。

劉雨桐說，道德經也強調在虛無中找到意義；「器之所以能盛，在於其內的虛空，房間之所以成為房間，源於四壁被開鑿出的門和窗」。而她多個作品的靈感便來自塤、笛子等中國傳統吹奏樂器，「正是因為樂器裡面是空的，才能通過空氣振動產生聲音」；展覽名「聲聲私」也源於此。

此外，劉雨桐的作品中也常見榫卯結構，並以此讓物件用重力等更為自然的形式得以呈現。

來自中國北京的劉雨桐於羅德島設計學院(RISD)雕塑專業，現正在NARS Foundation駐留；此次展出的作品也來自她2024年以來，不同時期的作品。

「聲聲私」由越南藝術研究者Vu Thien An Nguyen策展，她曾於紐約的Eli Klein Gallery等地工作，研究關注藝術如何作為文化轉譯的媒介。

本次展覽將持續至2月26日(周四)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址：曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式：[email protected]

曼哈頓 越南 華埠

