史島州眾議員22日辦首屆新春晚會 華人社區引廣泛關注

記者馬璿／紐約報導
史泰登島北岸州眾議員費爾(Charles D. Fall)攜手島上多個公益與文化團體，將於本月22日共同主辦「史泰登島首屆新春晚會暨中華文化交流」活動。(主辦方提供)
史泰登島北岸州眾議員費爾(Charles D. Fall)攜手島上多個公益與文化團體，將於本月22日共同主辦「史泰登島首屆新春晚會暨中華文化交流」活動。主辦單位表示，活動消息公布後在史泰登島華人社區引起廣泛關注與熱烈回響，是島上少見的大型公益文化活動。

本次活動由費爾、北美華人體育協會及極光補習班共同主辦，並由紐約州眾議會議長希士提(Carl Heastie)辦公室協辦，獲得史島及全市超過30家企業與藝術團體支持，將是史島歷來規模最大的華人新年文化慶祝活動之一。主辦單位介紹，活動將分別於上午11時至下午2時，以及下午2時30分至5時30分在史島第27中學禮堂舉辦。活動內容包括舞獅、傳統舞蹈、音樂與歌唱演出，現場亦規畫園遊會及民俗藝術活動，除展現中華文化藝術特色外，也將表揚華人在紐約市及史島在經濟與文化領域的貢獻。

費爾表示，他去年於州議會中支持並推動將農曆新年列為紐約州全州公立學校的法定假日，此次與史島華人社團合作舉辦新春慶典，期望進一步向華人與非華裔社區介紹中華傳統文化，促進不同族群交流，讓更多島民共同參與新春慶祝。

極光補習班負責人林洪則表示，本次活動以「全民參與的公益盛會」為核心理念，強調親民、共融與公共參與，將匯聚多所藝術院校及專業表演團體，呈現傳統藝術、音樂、舞蹈及融合現代元素的跨文化演出形式。活動也獲得來自中國、與世界非物質文化遺產推廣相關的民間組織跨海支持，並專程來美參與演出，體現民間層級的國際文化交流。

林洪表示，每場演出時間約三小時，參演團體包括史島踏歌行、聚聲堂藝術學院、華夏中文史泰登島分校、彩虹藝術教育學苑、雲樂藝校、黑天鵝舞蹈藝術團、「中國好聲音」歌手楊震、精靈藝術培訓中心等數十個文化與藝術團體。

主辦單位說，由於線上報名熱烈，活動當天將加開場次，舉辦兩場。欲參與的民眾可致電(646)392-5292，或電郵至[email protected]了解細節。

