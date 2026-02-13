石牆國家紀念碑重升彩虹旗 抗議川普政府撤旗決定

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
民選官員和民意代表齊聚曼哈頓石牆國家紀念碑重升彩虹旗，抗議川普政府撤旗決定。(記者劉梓祁／攝影)
民選官員和民意代表齊聚曼哈頓石牆國家紀念碑重升彩虹旗，抗議川普政府撤旗決定。(記者劉梓祁／攝影)

世界日報 陪您半世紀

川普(Donald Trump)政府下令撤除彩虹旗後，紐約多位民選官員於12日在曼哈頓石牆國家紀念碑(Stonewall National Monument)舉行集會，重新升起象徵LGBTQ+社群的驕傲旗，現場聚集數百名民眾，在強風中高呼「升起旗幟」(Raise the flag)，抗議聯邦政府被指「抹除」性少數歷史的決定。

當天，聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)，以及多名州參議員、州眾議員到場參與。集會現場擠滿人群，旗幟在大風中不斷被拉扯，有民眾在歡呼支持的同時，也對旗幟未能被懸掛至更高位置不滿，現場氣氛既高漲又夾雜爭議。

本周稍早，川普政府悄然撤下懸掛在石牆國家紀念碑公園內的大型驕傲旗幟。白宮隨後證實，此舉源於川普政府今年1月發布的最新指引。

曼哈頓區長霍伊曼表示，重新升旗是對這一政策的直接回應。他指出，石牆國家紀念碑公園內的旗幟是現代同性戀權利運動的發源地，1969年發生的抗爭事件在美國民權史上具有不可替代的地位。

石牆酒吧(Stonewall Inn)為1969年著名抗爭事件的發生地。當年，紐約市警方突襲這家同性戀酒吧並逮捕顧客，引發連串抗議與騷亂，隨後掀起的運動使全國各地的同性戀與女同性戀群體獲得了更高的社會能見度。

石牆酒吧目前仍屬私人所有，但其街對面的公園則為聯邦國家公園用地。

石牆國家紀念碑於2016年在歐巴馬(Barack Obama)政府時期被指定為國家紀念地，成為國內首個專門紀念LGBTQ+歷史的國家公園地點。2017年川普首個任期內，國家公園管理局(National Park Service)曾因旗幟懸掛權屬問題撤下彩虹旗，引發爭議；直至2022年，拜登(Joe Biden)政府時期，園區內首次設立「永久性」驕傲旗。

