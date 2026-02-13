食品援助規模擴大 慈濟拚每周千份

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
慈濟志工在皇后區分裝食品物資，將蔬果與乾糧裝入每周配送包。（記者戴慈慧／攝影）
慈濟志工在皇后區分裝食品物資，將蔬果與乾糧裝入每周配送包。（記者戴慈慧／攝影）

世界日報 陪您半世紀

皇后區北方大道後巷的一處物資分裝點，志工們排成流水線，將蔬菜、米糧與日用品迅速裝入白色物資袋。短短六分鐘，一份可支撐七天的食品包便完成。這是慈濟紐約分會參與1115 Waiver下的食品援助項目，如今已從最初每周百份規模，成長至超過600份，並持續優化作業流程，朝每周千份的目標邁進。

該項目專門服務醫療補助(Medicaid)受益者，屬於紐約州建立的社會照護網絡之一。慈濟負責食品支援環節，透過既有的食物銀行經驗，將傳統慈善發放轉化為高效率的固定配送系統。

專案負責人孫碧岑表示，計畫啟動初期僅約百份物資，但隨著州府加速篩查符合資格的個案，加上社區機構轉介增加，需求快速攀升。現場採用標準化分工，志工依序負責分類、裝袋與搬運，形成接近工廠式的作業節奏，同時維持志工服務的彈性。

為解決配送瓶頸，慈濟自去年8、9月起與DoorDash旗下的非營利配送項目「Dash Project」合作，建立專業到府物流系統。過去物資多由志工自行送達，不僅耗時，也存在安全與效率考量。引入專業配送後，服務範圍可涵蓋整個皇后區，確保行動不便或交通困難的受助者也能穩定取得物資。

該計畫同時依賴跨組織合作。住房、醫療與社福機構若發現個案存在糧食需求，可直接轉介至慈濟，由不同非營利單位分工支援，形成互補網絡。孫碧岑指出，這種合作模式讓資源分配更精準，也避免重複服務。

隨著需求持續上升，慈濟正評估增加作業日，並擴大志工招募，特別鼓勵學生與年輕族群參與。未來若物流與人力條件成熟，每週配送量可望突破千份。

目前計畫仍在擴張階段，慈濟表示將持續優化流程，在州政府框架下提供更大規模且可持續的服務。

現場採取流水線作業模式，由志工分工整理、打包與運送食品，以提升大量發放的效率。（...
現場採取流水線作業模式，由志工分工整理、打包與運送食品，以提升大量發放的效率。（記者戴慈慧／攝影）
志工集中作業準備運送物資袋。慈濟表示，隨著需求持續上升，未來配送量可望擴大至每周...
志工集中作業準備運送物資袋。慈濟表示，隨著需求持續上升，未來配送量可望擴大至每周千份。（記者戴慈慧／攝影）
志工將裝好的食品袋搬上車輛，準備配送至受助家庭。慈濟目前每周發放超過600份物資...
志工將裝好的食品袋搬上車輛，準備配送至受助家庭。慈濟目前每周發放超過600份物資，服務範圍涵蓋整個皇后區。（記者戴慈慧／攝影）

