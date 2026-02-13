紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心負責人奧茲(Dr. Mehmet Oz)說，考慮到麻疹疫情正在多州擴散，民眾一定要積極接種疫苗。(路透)

全美各地爆發麻疹疫情 後，紐約市也未能倖免，市衛生局官員12日證實，紐約市出現2026年首宗麻疹病例；儘管尚未公布該病例的具體細節，但當局呼籲市民和家長確保自己與子女已接種最新的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)。

當局12日在官網表示，麻疹是一種會引起人們發燒與皮疹的病毒性疾病，並可能導致嚴重的健康併發症，加上其傳染力極高，任何未接種疫苗者在任何年齡層皆有感染的風險；譬如，若有一人感染麻疹，周圍未接種或未具免疫力者，最高可有九成會被傳染。

官員表示，疫苗接種是目前最有效的預防方式，單是第一劑對麻疹的保護效力便能達到93%、兩劑則提升至97%，且能提供長期的保護。

在這一病例出現之際，聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)負責人奧茲(Dr. Mehmet Oz)說，考慮到麻疹疫情正在多州擴散，民眾一定要積極接種疫苗，他在CNN一檔節目中表示，「並非所有疾病的危險程度相同，也並非所有人對疾病的敏感程度相同，但麻疹是人們應該接種疫苗的疾病之一」。

根據紐約州衛生廳數據，2025年紐約市共發生20宗麻疹確診病例，紐約市鄰近地區則有28宗、全州合計48宗；今年在多州通報的麻疹疫情，目前則包括南卡羅來納州的數百宗病例，已超過2025年的德州疫情規模、猶他州與亞利桑那州邊境地區也有出現病例。

專家指出，本輪疫情主要影響兒童，且還是因為反疫苗人士、或出於宗教原因，部分群體對疫苗的不信任情緒上升，導致這個曾被公共衛生官員宣布已消除的疾病再次擴散；根據聯邦數據，美國相關疫苗接種率已持續下降，而申請疫苗豁免的兒童比例已創下歷史新高。