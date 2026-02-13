18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 3月1日起實施

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

從今年3月開始，紐約州居民在領取糧食券(SNAP)福利時將面臨更嚴格的規定，最主要的改變，是18至64歲的成年人必須證明自己從事有償或無償工作，或者正在接受職業票培訓，才能領取糧食券。

按照新規，從3月1日起，如果申請者年齡在18至64歲之間，且未與14歲以下的子女同住，即「無撫養責任之健全成年人」(ABAWD)，這些人若想在三年內領取超過三個月糧食券，就必須至少每周有償或無償工作20小時(每月80小時)，即申請者有一份每周工作至少20小時的有償工作，即使每周工作時間少於20小時，但每周收入至少為217.5元；申請者也可以每周參加一定時間的社區服務或志願者工作(義工時間取決於糧食券福利金的金額和州最低工資標準)；申請者還可以每周在經核准的職業培訓機構學習職業技能20個小時。

有以下情況的申請者無需滿足ABAWD的工作規定：領取公共或私人機構的殘疾福利，例如紐約州殘疾福利；懷孕；因身體或精神健康問題無法工作；照顧喪失工作能力的人；領取或申請失業救濟金； 參加藥物或酒精成癮治療計畫等。

紐約親子互助會負責人黃妮可說，根據之前的規定，新移民在紐約州生活五年以上，就可以申請糧食券，而按照新規，新移民至少要在紐約州生活10年以上才有資格申請。

黃妮可說，川普政府目前正在收緊領取糧食券福利的政策。比如說，過去一對夫婦只要是低收入家庭，即使先生在外工作，太太在家，兩人仍有資格領取糧食券，但按照新規，這對夫婦只有兩人都在工作，無論有償還是無償，才能滿足領取糧食券的要求。她說，僅這一條就有可能讓華社很多移民家庭失去資格。

如想更仔細了解糧食券新規，可登錄網站https://otda.ny.gov/programs/snap/work-requirements.asp查詢。

糧食券 紐約州 移民

