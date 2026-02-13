州眾議會亞太裔工作組慶馬年 表彰社區人士

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州眾議會亞太裔工作組主席、州眾議員李榮恩近期於州府奧伯尼舉行農曆新年慶祝活動，頒發表彰給對亞裔社區做出貢獻的組織和人士。(李榮恩辦公室提供)
世界日報 陪您半世紀

農曆新年前夕，紐約州眾議會亞太裔工作組主席、州眾議員李榮恩(Grace Lee)日前於州府奧伯尼(Albany)舉行農曆新年慶祝活動，提前迎接馬年到來；李榮恩也頒發褒揚狀給對亞裔社區做出貢獻的組織和人士，肯定他們長期以來的努力，當日活動吸引來自全州各地100多名社區人士參加。

與此同時，今年也是紐約州將農曆新年納入學校法定假期的第二年，由李榮恩等人主導推動而完成；李榮恩表示，「紐約州的亞裔家庭，如今不必再在上學與傳承文化之間做選擇，我很榮幸能推動這項立法，並在(州府)奧伯尼舉辦慶祝活動，表彰亞裔社區對紐約州所作出的貢獻」。

當日出席活動的民意代表包括州參議員劉醇逸、州眾議員瑞嘉(Steven Raga)、金兌錫(Ron Kim)、布朗斯丁(Edward C. Braunstein)、寇頓(William Colton)、羅梅洛(Gabriella Romero)、李羅莎(Nily Rozic)、施泰克(Phil Steck)和萊特(Jordan Wright)。

活動中，各民意代表推薦並頒發特定行政公告(Proclamation)給亞裔社區領袖，李榮恩特別提到華埠社區組織「Welcome to Chinatown」的共同創辦人李佩欣(Victoria “Vic” Lee)，稱她在支持華埠小商家方面做出了卓越貢獻，幫助許多商家度過難關。

其他受表彰的社區人士則還有來自法拉盛的亞美凝聚聯盟主席吳一平、紐約首府華社(Chinese Community Center of Capital District of NY)主席張芸瀟，以及Young Seh Bae、Jerry Sibal、Myoungmi Kim、Monu Chhetri等人。

