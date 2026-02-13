PS213新年親子活動 家長參與度提升

81歲的雜耍藝術家楊小弟高難度動作演出炒熱現場氣氛。（記者戴慈慧／攝影）

皇后區公立213小學(PS 213)日前舉辦第二屆農曆新年家長參與活動(Parent Engagement Celebration)，邀請家長與學生共同參與校園文化慶典。校方表示，今年參與人數明顯增加，活動效果優於去年。

活動由校長DeJesus主持開場，並邀請州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、布朗斯丁(Edward C. Braunstein)及市府社區事務高級主任Anthony J. Lemma出席。多位民選官員全程觀賞學生與藝術表演，與家庭互動，現場氣氛熱烈。

校方表示，活動屬於學校家長參與計畫的一部分，旨在鼓勵家長更多參與孩子的學習與校園生活。許多家長工作繁忙，因此校方特別設計親子 共同參與的活動，例如過去曾舉辦墨西哥傳統手工藝課程，由家長陪同孩子一起製作彩飾。

今年表演節目由法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)藝術教師帶來，包括中國傳統雜耍與變臉表演。其中81歲的雜耍藝術家楊小弟的演出成為全場焦點。他現場示範轉盤子、用鼻子頂棒再平衡酒瓶，動作精準，引來陣陣掌聲。最高潮的一幕，是他用極高的桿托著雞蛋 ，再以下巴頂住平衡，隨後故意製造「失手」的假象，觀眾一度驚呼，最後揭曉雞蛋其實是道具，全場笑聲與掌聲不斷。