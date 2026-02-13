我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

PS213新年親子活動 家長參與度提升

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
81歲的雜耍藝術家楊小弟高難度動作演出炒熱現場氣氛。（記者戴慈慧／攝影）
81歲的雜耍藝術家楊小弟高難度動作演出炒熱現場氣氛。（記者戴慈慧／攝影）

世界日報 陪您半世紀

皇后區公立213小學(PS 213)日前舉辦第二屆農曆新年家長參與活動(Parent Engagement Celebration)，邀請家長與學生共同參與校園文化慶典。校方表示，今年參與人數明顯增加，活動效果優於去年。

活動由校長DeJesus主持開場，並邀請州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、布朗斯丁(Edward C. Braunstein)及市府社區事務高級主任Anthony J. Lemma出席。多位民選官員全程觀賞學生與藝術表演，與家庭互動，現場氣氛熱烈。

校方表示，活動屬於學校家長參與計畫的一部分，旨在鼓勵家長更多參與孩子的學習與校園生活。許多家長工作繁忙，因此校方特別設計親子共同參與的活動，例如過去曾舉辦墨西哥傳統手工藝課程，由家長陪同孩子一起製作彩飾。

今年表演節目由法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)藝術教師帶來，包括中國傳統雜耍與變臉表演。其中81歲的雜耍藝術家楊小弟的演出成為全場焦點。他現場示範轉盤子、用鼻子頂棒再平衡酒瓶，動作精準，引來陣陣掌聲。最高潮的一幕，是他用極高的桿托著雞蛋，再以下巴頂住平衡，隨後故意製造「失手」的假象，觀眾一度驚呼，最後揭曉雞蛋其實是道具，全場笑聲與掌聲不斷。

學校表示，未來將持續舉辦多元文化的親子活動，讓不同背景的家庭都能在校園中找到參與感，進一步強化學校與社區的合作關係。

81歲的楊小弟以細桿頂蛋的橋段帶動全場氣氛，學生與家長驚呼連連。(記者戴慈慧／攝...
81歲的楊小弟以細桿頂蛋的橋段帶動全場氣氛，學生與家長驚呼連連。(記者戴慈慧／攝影)
81歲的雜耍藝術家楊小弟在PS213農曆新年家長參與活動中與觀眾互動表演，近距離...
81歲的雜耍藝術家楊小弟在PS213農曆新年家長參與活動中與觀眾互動表演，近距離示範轉盤技巧。（記者戴慈慧／攝影）
學生在舞台上與雜耍藝術家楊小弟一起嘗試轉盤表演。(校方提供)
學生在舞台上與雜耍藝術家楊小弟一起嘗試轉盤表演。(校方提供)

雞蛋 親子 法拉盛

上一則

健康從餐桌開始——均衡飲食是最簡單的健康投資

下一則

紐約客談／護士罷工的三方博弈 病患是最大輸家
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

張繼聰增重扮拳擊手 肌肉練到「像醫美做的」

張繼聰增重扮拳擊手 肌肉練到「像醫美做的」
紐約花卉批發迎新年7天營業情人節玫瑰 新年桃花劍蘭應有盡有

紐約花卉批發迎新年7天營業情人節玫瑰 新年桃花劍蘭應有盡有
「我們太慢了」 英相訪華後嘆：要學習中國基建速度

「我們太慢了」 英相訪華後嘆：要學習中國基建速度
施凱爾上海行 「中文十級」的女星同行 她有個中文名

施凱爾上海行 「中文十級」的女星同行 她有個中文名

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因